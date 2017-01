Justin Bieber, Drake y Kanye West planean boicotear los premios Grammy

Hasta hace nada, alcanzar un premio Grammy era motivo de prestigio, pero los galardones musicales están teniendo dificultades para que algunas de las estrellas del momento aparezcan en la próxima ceremonia, que se celebrará el 12 de febrero. Según algunos medios, músicos de primera línea nominados, como Kanye West, Justin Bieber y Drake, estarían planteándose seriamente boicotear la 59ª ceremonia, que tendrá lugar en el Staples Center de Los Ángeles.

Justin, de 22 años, no tiene intención de asistir a la entrega de premios de este año y está planeando estar en otro lugar ese mismo día. "Simplemente no cree que los Grammys sean relevantes o representativos, especialmente cuando se trata de jóvenes cantantes", dijo una fuente al sitio web.

Por su parte, Drake de 30 años, que tiene ocho nominaciones este año y solo alcanzó el premio en el año 2013 tras cinco nominaciones anteriores, tampoco estará en el escenario, citando razones similares al cantante de 'Sorry'.

Kanye West, que cuenta con ocho gramófonos, tampoco tiene planes de asistir a la ceremonia. Su razón tiene un motivo racial. Fuentes cercanas al rapero aseguran que el artista no se siente muy cómodo porque nunca ha ganado cuando se ha enfrentado a un artista blanco. "No hay enojo real, es sólo que muchos de los cantantes más jóvenes piensan que los Grammys son posiblemente irrelevantes", añadió el informante.

Hay quien ni siquiera lo ha intentado, como Frank Ocean, que no se molestó en presentar su nuevo álbum, 'Blonde', a los premios, a pesar de que para muchos críticos era el mejor trabajo del pasado 2016. Al igual que el marido de Kim Kardashian, el compositor de Nueva Orleans cree que los Grammys no representan adecuadamente a los músicos negros. "Esa institución simplemente no parece estar representando muy bien a las personas que vienen de donde yo vengo ", dijo el joven de 29 años al New York Times en una entrevista en noviembre. "Creo que la infraestructura del sistema de adjudicación, de nominación y de selección está caducado", añadió el rapero.