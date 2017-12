'El Gran Showman', la nueva película de Hugh Jackman que robará el corazón a muchos

'El gran showman' es la nueva película musical dirigida por el realizador novel, Michael Gracey, con canciones de los ganadores del Óscar, Benj Pasek y Justin Paul ('la la land').

M.G: Es una gran pregunta... las escenas con canciones son increíblemente potentes. Posiblemente mi canción favorita es "from now on" cuando Barnum está en el bar y promete que las cosas serán diferentes. Creo que es un momento increíblemente poderoso y que la actuación de Hugh es excepcional. También me encanta "Rewrite the stars" con Zac y Zendaya porque es una canción de amor genial y la interpretaron realmente bien y "this is me" de Keala Settle, que da vida a la mujer barbuda, es un momento muy potente.