Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real: "O se paga por la cultura o no hay espectáculo"

El presidente del Patronato del Teatro Real de Madrid, Gregorio Marañón, ha afirmado este miércoles 8 de febrero que, con un 27% de financiación institucional en el teatro, "o se paga por la cultura o no hay espectáculo".

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de la institución en un desayuno informativo, celebrado en el Centro Internacional de Prensa, en el que también han participado el director general, Ignacio García Belenguer; y el director Artístico, Joan Matabosch.

En este sentido, Marañón ha explicado que de los 50 millones de euros anuales, "que es lo que cuesta el Teatro Real para que funcione sin generar beneficios", las administraciones públicas financian "exactamente el 27%, es decir, unos 12 o 13 millones de euros". "El resto proviene de ingresos de taquilla y de ingresos de patrocinadores privados", ha manifestado Marañón.

Al mismo tiempo, ha señalado que el Teatro Real no puede llegar a todos los desfavorecidos. "Las 1.700 personas que vienen al Teatro Real, o pagan su entrada, o no hay espectáculo", ha subrayado, para después agregar: "Yo nunca he oído hablar de que se considere cara una entrada de fútbol o de un festival pop".

Para el presidente del Teatro Real, la respuesta para acercar la cultura a estos colectivos "no es dejarles entrar porque entonces no habría espectáculo", sino "sacar la ópera a la calle". "Se puede muchas veces oír mucho mejor en una gran pantalla en una plaza pública que el acceso es gratuito", ha subrayado.