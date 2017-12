La última cinta de Guillermo del Toro, la gran favorita para los Globos de Oro 2018

En las categorías interpretativas optan al premio a Mejor Actor de Drama Timothée Chalamet (Call Me by Your Name), Daniel Day-Lewis (El hilo invisible), Tom Hanks (Los archivos del Pentágono), Gary Oldman (El instante más oscuro), y Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.). Por su parte, por el premio a Mejor Actriz dramática pelean Jessica Chastain (Molly's Game), Sally Hawkins (La forma del agua), Frances McDormand (Tres anuncios a las afueras), Meryl Streep (Los archivos del Pentágono) y Michelle Williams (Todo el dinero del mundo).