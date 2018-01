Gustavo Dudamel encantado de ser conocido por ser el marido de María Valverde

CHANCE

Este pasado miércoles, Gustavo Dudamel, mujer de María Valverde, ha visitado Madrid para presentar el concierto que junto a la Filarmónica de Viena ofrecerán el próximo día 13 de enero en el Teatro Real.

Esto se encuentra dentro de la programación de Formentor Sunset Classics, el festival que la cadena hotelera Barceló ofrece desde hace cinco años en el icónico paraje mallorquín y que en esta ocasión, por primera vez, deslocaliza su plato fuerte con esta velada madrileña. Visiblemente orgulloso comentaba: "Para mí es un placer y un honor estar presente en esta iniciativa tan importante. Estábamos hablando de la historia de Formentor y de este festival. Venir con la filarmónica de Viena a Madrid es maravilloso; una orquesta con la que tengo una dilatada relación, a pesar de que me puedan ver joven, tengo ya poco más de 10 años trabajando con ellos. Fue una de las primeras grandes orquestas que tuve la oportunidad de dirigir y es mi debut en el teatro real. He venido bastante a Madrid evidentemente con el simón bolívar; recuerdo que he venido también con la orquesta de Hamburgo, pero siempre he estado en el auditorio. Esta es la primera oportunidad que tengo de estar en el maravilloso Teatro Real, así que les agradezco en nombre de la filarmónica de Viena".

Sin duda alguna la relación entre Gustavo Dudamel y María Valverde fue una de las sorpresas del pasado año y es que la boda entre ambos llegó a los pocos meses de haberse conocido y en la más estricta intimidad en Las Vegas. Aunque ambos mantienen su historia de amor con la mayor discreción posible, lo cierto es que ambos siguen igual de enamorados que el primer día. Así ha hablado de todo:

P: Me gustaría saber, ya que es la primera vez que actúa en el Teatro Real, ¿Qué supone para usted actuar en el Teatro Real, después de haber actuado en otros muchos escenarios del mundo?

GD: El Teatro Real es un teatro de gran tradición, referencia en el mundo de la ópera y en el mundo de la música clásica, de manera que es emocionante. Madrid es un sitio muy familiar para mí, aparte de lo familiar realmente que es. Musicalmente he tenido la oportunidad de hacer bastante conciertos acá y me emociona muchísimo también por la condición del teatro. Yo dirijo la filarmónica de Los Ángeles y lo dirijo en el Disney Hall, por ejemplo, que es un teatro completamente moderno, el Teatro Real es un teatro clásico, es decir, los teatros clásicos y los de tradición guardan un misterio acústico, del cual uno se tiene que ir adaptando, porque evidentemente los arquitectos y las estructuras modernas siempre han tratado de acomodar un poco la acústica con elementos de drama, con el elemento clásico de la tradición. A mí me encanta porque tengo la oportunidad de tocar en muchos sitios que son completamente distintos y descubrir uno siempre es como abrir un nuevo chocolate y disfrutarlo, es como descubrir algo y disfrutarlo muchísimo.

GUSTAVO DUDAMEL Y LA POLÉMICA CON SU PAÍS: "HICE UNAS DECLARACIONES COMO UN CIUDADANO DE MI PAÍS CON EL DERECHO QUE TENGO DE ESTAR O NO DE ACUERDO"

P: Usted tuvo algunos roces con el gobierno bolivariano que preside Nicolás Maduro hace unos meses, yo quiero saber cuál es su situación ahora en este sentido y qué opina de todo lo que está ocurriendo, que es realmente desagradable.

GD: Yo siempre he dicho que opinar de política es algo muy delicado. Mucha gente tiende a opinar sin tener los conocimientos ni tan siquiera básicos de las cosas que suceden, yo creo que la política tiene una complejidad única. Nosotros, los comunes, los que somos ciudadanos de un país, vemos un poco el escenario, pero la política se hace mucho en el backstage y nunca sabemos qué es lo que sucede por detrás. Mi país evidentemente está cruzando un tiempo muy difícil, de mucha complejidad y lo que debemos hacer, creo yo, es seguir construyendo desde el sitio donde podemos estar. Yo lo hago con la música. Yo hace unos meses hice unas declaraciones como un ciudadano de mi país con el derecho que tengo de estar o no de acuerdo y lo hice por las circunstancias y llamé a todos los políticos a que resolvieran el problema, a que se sentasen, a que tomaran las cosas en serio y que encontraran los puntos en común, porque el problema es que se ha polarizado tanto la situación que ya en una mesa familiar la gente no se puede entender políticamente y eso no es justo porque entonces y emitir una opinión con lo caldeada que está la situación se crea otra polémica. Lo único que yo puedo decir es que tenemos que seguir trabajando y a los políticos hacer su trabajo y hacerlo bien, pensar en apartar los egos, completamente las ideologías, pensar en la gente. Es como cuando hago un concierto, si yo pensara que la mitad del teatro, yo soy católico y los otros son protestantes, yo no voy a tocar para ellos, es injusto y es un poco lo que se ha creado, lo que hemos creado y no es justo, porque creo que también el mundo vive eso. Cada día creamos más fronteras, más muros entre nosotros y lo que debemos crear son muchos más puentes. Eso es lo que humildemente, como ciudadano del mundo y de mi país, creo.

GUSTAVO DUDAMEL: "ESTOY ENAMORADÍSIMO DE MARÍA"

P: Para muchos es el marido de María Valverde, ¿le molesta eso?

GD: ¿Cómo me va a molestar? ¡Por Dios, no! Yo estoy enamoradísimo de María. Nos conocemos desde hace un poquito de tiempo, unos 6 años desde que trabajamos juntos, no trabajamos juntos, yo hice una música de una película y nunca la conocí, la conocí mucho tiempo después. Estamos muy felices, yo estoy orgullosísimo de María, ella es una gran artista y nos compenetramos muy bien y la adoro, la amo, ¿Qué más puedo decir?

P: ¿Se le da a María bien la música?

GD: Le encanta la música, nos encanta la música. Ella me ha enseñado mucha música. Hay muchas cosas que yo no conozco, aparte de Müller y de Beethoven, me gusta mucho Pink Floyd, me encanta led Zeppelin, Bach Boys, Coldplay, pero ella también me ha enseñado mucha música.

P: ¿Por ejemplo?

GD: Hay mucha música acústica que yo no conocía y ahora la escucho muchísimo. Antes escuchaba muchísimo Beethoven, Mozart y lo mezclo. A ver, soy muy malo, mezclo los nombres, pero muchos.