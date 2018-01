Gustavo González: "Mi imagen ideal es volver a la tranquilidad"

EUROPA PRESS

Gustavo González está pasando por uno de sus peores momentos. Tras todo el revuelo que se ha generado a raíz de su relación sentimental con María Lapiedra, el colaborador de Sávame se sincera para CHANCE en una entrevista en la que asegura: "Mi imagen ideal es volver a la tranquilidad".

CH: ¿Cómo estás?

G.G: Superado por todo, cansado, yo suelo estar al otro lado y es complicado para mí, no me acostumbro, estoy cada día un poco más al límite, lo intento sobrellevar. Me acuesto muy cansado y me levanto con fuerzas.

CH: ¿Has tomado alguna decisión?

G.G: Hombre.

CH: De dejar de hablar.

G.G: Al final da lo mismo porque entiendo que lo primero es que soy una persona popular, no famosa, y entiendo que es una historia que yo estoy deseando que se acabe pero entiendo que tiene interés y que la gente se ha enganchado a mi vida. La intento llevar con mucha paciencia. Lo que me molesta fundamentalmente es la utilización de mí de algunos compañeros, que se tergiversen cosas, que María no haya respetado determinadas cosas, soy un tío muy discreto. Es mi vida pero yo soy un tío de perfil bajo y ahora mismo estoy nervioso, salgo todos los días en televisión y no me pongo nervioso.

CH: No has empezado el año de la mejor manera, ¿Cómo te gustaría terminarlo?

G.G: Mi imagen ideal es volver a la tranquilidad, volver a hacer guardias, a hacer fotos y sobre todo tener tranquilos y bien a mis hijos.

CH: ¿Y en cuanto a tu vida personal?

G.G: Lógicamente busco la felicidad.

CH: ¿María tiene ese nombre?

G.G: Yo he dicho que María es una persona importante en mi vida y si se dan las circunstancias y las condiciones y ella también pone de su parte pues lógicamente sí que me gustaría.

CH: Hay muchas cosas que le has perdonado, ella reconoce que te ha fallado, ¿Hay algo que no le perdonarías nunca?

G.G: Que volviese a cometer esos errores. Sobre todo para mí que no quede ninguna duda que quien me quiere tiene que respetar a los míos, para mí es lo más importante y nunca más puede ofender a mis hijos. Jamás. Eso es lo que no perdonaría.

CH: ¿La crees?

G.G: Sí, la creo.

CH: ¿Cuándo dice que no ha ido a hacer esos bailes?

G.G: Sí mira yo cuando conozco a María ella tenía una vida y me duele ver fotos, vídeos, pero cuando aceptas a alguien y cuando quieres a alguien la quieres con todas esas consecuencias, no soy quién para juzgar a nadie y es más, a mí el hecho de hacer un baile o ir a un sitio a hacer un striptease no tiene por qué conllevar una indecencia. Hay gente que tiene un trabajo digno y son indecentes. No es por justificar.

CH: ¿A pesar de todo lo que te han enseñado la sigues creyendo?

G.G: Cada día que he ido a un programa en el que entiendo cómo funciona y que hay muchas cosas que tiene pruebas irrefutables pues yo le he preguntado y ella me ha dado respuestas. Es ella la que tiene que responder y tiene que decir qué, cuándo y por qué.

GUSTAVO GONZÁLEZ HABLA DE SU MUJER

CH: Se habla de tus hijos, ¿Con tu mujer tienes algún tipo de contacto?

G.G: Yo ni nombro a mis hijos, nunca verbalizo sus nombres y de la persona que me ha acompañado 30 años en mi vida de verdad que le tengo mucho cariño aunque parezca mentira y respeto. La respeto porque es una persona muy discreta y creo que se merece el respeto que seguramente no le he dado yo.

CH: ¿Lo está pasando mal con todo esto?

G.G: Imagínate, yo he entonado el 'mea culpa' he sido un canalla, he engañado a una persona y le he destrozado la vida, una persona que no se lo merece, es muy buena gente. Lo lógico es que esté pasándolo mal. Digo comparando con la otra parte que parece que el mantenido está encantado con todo.

CH: Hablando de Mark, ¿Confías en que María no vuelva con él?

G.G: Yo no tengo que confiar en nada. Tengo que hacer mi vida y evidentemente creo que ha quedado bien claro que es un tío que nunca la ha querido, ella si volviese con él es problema de María, de verdad. No digo que sería un síntoma de felicidad, sería un problema. Es un tío que se ha demostrado que no la ha respetado y no la ha querido jamás.

CH: ¿Qué te ha dicho tu familia?

G.G: Yo me fío mucho de la gente que me quiere, que me conoce, sobre todo han estado apoyándome, me han dado consejos.

CH: ¿Te han dado una colleja?

G.G: Muchas, he cometido muchos errores, fundamentalmente contar cosas que aunque salgan del corazón son muy dolorosas, no es que me arrepienta de haber dicho determinadas cosas pero es verdad que son duras. Para una persona que ha estado conmigo durante mucho tiempo, aunque resulte humano y creíble y bonito, para ella jamás. Eso es duro y sí me han dicho esto no lo tenías que haber dicho, tenías que haber tenido un poco más de sensibilidad hacia esa parte que está sufriendo de verdad, no como la otra.

CH: María comentó que sabías muchas cosas que tú le habías contado de tus compañeros de Sálvame ¿Tienes miedo que lo cuente?

G.G: No, no he revelado nada negativo, de verdad, y bueno María es una tía muy espontánea, dice las cosas de aquella manera, sé que no lo hace con malicia y que le pone un calificativo de 'caquita' que yo no soy caquita de nadie y yo en el ámbito de lo privado le he podido decir pues he estado en casa de María, de Gemma, he estado de cumpleaños, esas cosas. Soy un tío muy discreto y no me relaciono con mucha gente, no sé tanto de nadie y son gente que de verdad no tienen que tener miedo y menos de mi parte.

GUSTAVO GONZÁLEZ HABLA DE SU LE GUSTARÍA FORMAR UNA FAMILIA CON MARÍA LAPIEDRA

CH: ¿Cuál será el siguiente paso?

G.G: Hombre pues tener hijos no es el siguiente paso. Yo tengo que poner orden en mi vida, tengo que tener tranquilidad, tengo que poner las cosas en orden sobre todo con la gente a la que quiero mucho y a partir de ahí con condiciones y con discreción pues no me importaría tener una relación normal. Fuera de todo esto. Antes a María la veía y llevo tiempo que ni la veo, por pudor.

CH: ¿Te apetece?

G.G: Sí, ha habido momentos en los que no, estaba molesto por las cosas que había dicho pero lo he explicado hoy, fundamentalmente por evitar una imagen que puede ser dolorosa para los míos. Si lo puedo evitar y ella tiene esa paciencia, pues no tendré problema.

CH: Una de esas personas a las que quieres es María Patiño, está luchando por decir que es todo un montaje y que es mentira, que estás confiando en María cuando no deberías ¿Peligra vuestra relación?

G.G: No, María jamás me ha dicho que rompa esa relación, ni María Patiño ni Gemma López me han dicho nada negativo de María Pascual. Me han dicho que hay cosas raras, que se está aprovechando de esto, no es normal la relación que tiene con su marido, que a mí también me extraña, pero de verdad que lo único que hacen es darme consejos para que yo también ponga algún tipo de orden en esto.

CH: Mark anunció que te iba a denunciar por algo que habías dicho.

G.G: No tengo ni idea, yo conté que salí de madrugada de mi casa porque María estaba encerrada en una habitación, en un baño y que había gritos y que ella se fue a un parque. Tanto Mark como María lo han corroborado, si quiere denunciar habrá que poner en el juzgado el vídeo en el que él reconoce que hay gritos, un encierro y una escapada a un parque, no creo que haya nada.