Gustavo sordo: "No podemos sustituir el rejuvenecimiento por meras técnicas de relleno"

Gustado Sordo es uno de los diez mejores cirujanos plásticos de nuestro país. En su clínica de la calle Nuñez de Balboa atiende a numerosos pacientes que quieren olvidarse de esa pequeña imperfección que tan poco les gusta.

G.S: Hemos visto todos los cirujanos como en los últimos años los procedimientos de cirugía facial como los lifting han sido reemplazados por procedimientos de medicina estética, esto es un error gravísimo. No podemos sustituir el rejuvenecimiento por meras técnicas de relleno, porque así las caras aparecen sobre rellenadas y se ven innaturales. Con esto no quiero decir que esté en contra, sino que la medicina estética es un complementario a la cirugía no sustitutivo. Esto se vio en el Congreso Internacional de Cirugía Estética y Plástica en San Diego donde tenemos que reivindicar la vuelta del lifting quirúrgico que es la herramienta que corrige el envejecimiento. En el envejecimiento se produce un descenso de los tejidos faciales, no podemos hacerlo aportando volumen porque la cara aparecerá sobre rellenada con resultados inaceptables. Aún así, va empezar la época de hacer el lifting porque se está comprendiendo mucho mejor la fisiología del envejecimiento facial.