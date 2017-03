La polémica guía de Gwyneth Paltrow para tener sexo "no convencional"

"Al principio era chocante, luego tuvo un momento cultural, ahora es prácticamente estándar en el moderno repertorio entre las sábanas – o al menos en un rápida recorrido por cualquier medio, desde el porno hasta HBO”, indica, refiriéndose al sexo anal.

En su psot titulado ‘The Sex Issue’, la actriz apunta que "si el sexo anal te excita no estás sola". Pero también advierte: “Su prevalencia no cambia el hecho que es el comportamiento más arriesgado para la transmisión del virus HIV y de otras enfermedades sexualmente transmisibles".

"La realidad sobre el sexo anal no es, de hecho, que todo el mundo lo hace", indica, citando un informe de los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades estadounidenses (CDC, por sus siglas en inglés) en el que afirma que entre el 30 y 40 por ciento de las personas heterosexuales han probado esta práctica sexual al menos una vez en la vida.

Con la colaboración del investigador y psicoanalista Paul Joannides -autor del libro The Guide to Getting it On! (‘La guía para ponerse manos a la obra’) -Paltrow responde a algunas de las inquietudes más comunes sobre este acto de "sexo no convencional" y da consejos sobre cómo hacerlo de manera segura.

El médico recomienda una buena lubricación y recomienda también usar preservativos, ya que teniendo sexo de esta forma las mujeres corren un riesgo 17 veces más alto de contagiarse con VIH.

El médico consultado por Gwyneth Paltrow dio además algunos consejos para hacer la experiencia más placentera. Primero , en la pareja ambos tienen que querer participar, sin que haya presión por parte de uno de los dos. Y, segundo, es necesario encontrar la posición correcta para que no haya dolores. " El dolor es un importante indicador de que puede haber lesiones si no se hacen los necesarios ajustes".