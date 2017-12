Hablamos con Carmen Maura y Candela Peña, protagonistas del éxito viral de la Navidad

CHANCE

El nuevo anuncio navideño de Campofrío se ha convertido en todo un éxito viral. Su Amodio ha conseguido en menos de 24 horas un millón de reproducciones en Youtube. En CHANCE hemos tenido la posibilidad de hablar con dos de sus protagonistas, Candela Peña y Carmen Maura.

Ambas actrices nos han contado cómo ha vivido el rodaje de este spot junto a Isabel Coixet y lo que esperan que remueva en la conciencia de la sociedad española.

CHANCE: Nos encanta volver a veros en televisión esta Navidad de la mano de Campofrío, hablando del Amodio. ¿Qué amodiáis?

Carmen Maura: Es amor-odio, ¿verdad? Un montón de cosas. Desde tener pareja, por ejemplo. Cuando tienes pareja: qué bien mi novio, le adoro... no le puedo soportar". Ha sido una gozada porque hemos trabajado por primera vez juntas. Lo estamos deseando desde hace siglos.

CH: ¿Cómo fue este rodaje con Isabel Coixet?

Carmen Maura: súper agotador, pero muy divertido. Isabel además es cojonudo trabajar con ella. Tú ya lo sabías (a Candela), pero yo no pero es una sorpresa maravillosa. En principio el guión en papel no era tan fácil de hacer y decir todo eso, pero es que con ella se trabaja muy a gusto, parece como que no hace nada.

Candela Peña: Como que no cuesta esfuerzo.

Carmen Maura: Todo está bien. Luego tiene las ideas muy claras. La verdad es que el anuncio lo ha hecho muy bien.

Candela Peña: Sí.

Carmen Maura: Está muy bien hecho porque no era nada fácil.

CH: Carmen, tú como la protagonista, ¿con qué te quedas?

Carmen Maura: Enfermera jefa, me encantaba. El juego me gustaba mucho, ir ahí con mi disfraz y recibir ahí a todos los famosos y que todos estuvieran locos menos yo. Me quedo con que a ver si nos calmamos y a ver si esta enfermedad del amor-odio española se cura.

Candela Peña: Se tira para un lado, más para el amor.

Carmen Maura: A ver si hace un poco reflexionar. Estamos en un momento súper triste, con tanta pelea y sobre todo cuando sale la agresividad no lo puedo soportar. Cuando se insulta. Yo la verdad es que la última película que he hecho fue en Barcelona y lo viví todo porque llegué el día de la primera huelga general y la verdad es que es súper desagradable sobre todo la agresividad. El hecho de que nos insulten a nuestra directora... encuentro que el respeto a que cada uno piense lo que le dé la gana hay que conservarlo. "Si no piensas como yo, eres idiota", pues no, piensas diferente. A ver si nuestro anuncio hace algo.

Candela Peña: Ojalá.

CH: Hay otro tema muy candente estos días, que es el acoso en el mundo del cine. Ha empezado la cosa en Hollywood y ahora se está hablando en España. ¿Qué opináis?

Carmen Maura: A mí no me han acosado, ¿a ti?

Candela Peña: Ya que te pones a acosar, igual no somos el objetivo nosotras.

CH: ¿Creéis que es algo propio del cine o que se da en todos los ámbitos?

Camen Maura: Yo creo que es en todos los ámbitos, lo que pasa es que a lo mejor más en el mundo del cine.

Candela Peña: De mi etapa de modelo no me acuerdo.

Carmen Maura: Una indirecta de alguien, quizás, que hayamos vivido, pero no sé.

CH: ¿Qué proyectos tenéis para 2018?

Carmen Maura: A ver si nos sale una película juntas. Yo me iré a hacer una película a Brasil.

Candela Peña: Mientras, yo me quedaré aquí trabajando para que nos salga una.

Carmen Maura: El año que viene después de verano hago teatro, me apetece muchísimo lo de recorrer España. Estreno en Sevilla una obra que se llama "La Golondrina". No digo nada más.

CH: ¿Cuántos años sin hacer teatro? ¿4 puede ser?

Carmen Maura: Sí, 3 o 4, cuando hice lo del teatro nacional, tengo muchas ganas

CH: Carmen, dividida entre Francia y España, ¿dónde pasas más tiempo ahora?

Carmen Maura: No, a mí donde me gustaría más estar es en mi casa en Madrid pero estoy en París y estoy mucho también por América latina, entre unas cosas y otras, pero con lo que yo me quedo si pudiera rodar todo justo en el portal de mi casa y en la calle de enfrente porque ya estoy de viajes que se me salen por las orejas. Cuando tengo que ir lejos a hacer una película me cuesta bastante trabajo.

CH: ¿Qué balance hacéis de 2017?

Carmen Maura: Yo creo que todos los años tienen sus pros y sus contras porque cuando está muy bien una cosa, la otra no te funciona bien, está lo personal, está lo profesional. A mí lo profesional generalmente me ha ido bien desde que soy actriz pero en lo personal.

Candela Peña: El 17 normal, tampoco ha sido para echar cohetes.

CH: ¿El 2018 será mejor?

Candela Peña: Por supuesto, mi teoría es que lo mejor siempre está por llegar. Vivo más tranquila.

Carmen Maura: Yo la última película que he hecho española, que será yo creo la primera que saldrá es una que se llama "Qente que viene y va" que he hecho en Barcelona con Clara Lago y Alexandra Jiménez.