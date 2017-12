Hannibal Laguna: "La Reina Letizia me parece una mujer muy profesional"

Se ha convertido en uno de los diseñadores más reconocidos de nuestro país y es que, aunque nació en Caracas, Hannibal Laguna ha pasado gran parte de su vida en España. En esta ocasión el modisto recibió un homenaje de lo más especial por su 30 aniversario en el mundo de la moda y para ello contó con el apoyo de muchas de sus 'musas' que han vestido sus diseños en repetidas ocasiones.

H.L: Creo que es hacer sentir a la mujer bella, no disfrazarla y que se sienta románticas, sensuales, femeninas, creo que ellas se sienten bellas, en definitiva soy un trabajador de la mujer.

CH: Has vestido a muchas mujeres, ¿Cuál es tu musa o la mujer con la que has tenido más química a la hora de vestir?

H.L: Todas las mujeres a las que he vestido tengo química con ellas. Como amiga Paz Vega es una persona que yo admiro mucho por el hecho de que es madre, actriz, es amiga pero luego también Vanesa Romero, Juncal Rivero, Isabel Gemio... Todas. Cada una tiene su estilo pero cada una en un momento dado se sienten sensuales, femeninas.

H.L: Siempre lo he dicho, realmente creo que Sofía Loren es una persona con la que yo soñaría vestir. Encarna lo que me gusta, madre, actriz, natural, sabe tomarse la vida, sabe cómo vivir los años que cumple y eso es muy importante en una mujer.

H.L: He cumplido hace poco lo de los perfumes de Hannibal Laguna, en este caso vamos a brindar con perfumes dentro. Para enero presento la línea Prêt-à-porter.

H.L: Mis padres son españoles, yo nací en Caracas pero mi madre tenía una fábrica de confección allí, una de las más importantes. Mis primeros recuerdos de infancia era jugar con retales de tela. Yo quería ser arquitecto y lo que hacía era maquetas. Cuando llegué a España me di cuenta de que no, que era la moda lo que yo quería.

H.L: No, viven aquí.

H.L: Es triste ver como tus amigos, tus familiares, tus compañeros pasan unas necesidades que no son fruto de la pobreza de un país, es uno de los países más ricos en todos los sentidos, creo que puedo decir que es una vergüenza.

H.L: Si me pusiera a enumerar las cosas de primeros auxilios que enviamos con amigos no os lo creeríais.

CH: Algunos dicen que el Prêt-à-porter ya no existe.

H.L: Hombre el Prêt-à-porter al uso ha desaparecido pero lo mío es llevar a la pasarela lo que ocurre en la calle. Creo que todos hoy en día vestimos con moda pronta por un lado y con piezas que nos apetecen mucho y que les dedicamos más valor. Esto no se refleja en la pasarela, vemos por una parte las prendas de Prêt-à-porter y por otro lado las prendas de costura. Yo quiero que se junten las dos cosas.

H.L: No, no he tenido la suerte. Pero creo que llegará el momento, espero que tengamos Letizia para mucho rato.