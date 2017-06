El excomponente de One Direction, Harry Styles, llegará a España el próximo año con dos citas en Barcelona y Madrid. El británico aterrizará en el país para presentar su primer disco en solitario de título homónimo, con el que ha conseguido en unas semanas encabezar las listas de éxitos.

Durante más de cinco años, One Direction fue la boy band referente por excelencia, cosechando 'números unos' en todo el mundo, con hits tan conocidos como 'What makes you beautiful'. Tras su separación temporal en 2015, los integrantes rehicieron su carrera profesional por separado.