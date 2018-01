Harvey Weinstein, agredido en Arizona

Harvey Weinstein vuelve a estar en el ojo del huracán. El productor de Hollywood que ha sido acusado en diversas ocasiones por casos relacionados con abusos sexuales, ha sido agredido la noche del pasado martes en un restaurante de Arizona (Estados Unidos).

El vídeo de la agresión, publicado por TMZ, no ha tardado en hacerse viral. Según ha afirmado el portal, cuando el productor de cine terminó de cenar se le acercó un hombre en estado ebrio y le pidió hacerse una foto con él. Sin embargo, Weinstein rechazó la propuesta y el hombre no dudó en abofetearle. Unos minutos antes, el mismo hombre se había dirigido al productor gritando: "Eres un pedazo de mierda por lo que le has hecho a esas mujeres".