Heidi Klum, como su madre la trajo al mundo para Rankin

La modelo Heidi Klum se ha propuesto subir el termómetro en las librerías, en los medios digitales y en redes sociales con un libro de fotografías en el que deja su cuerpo totalmente al descubierto.

La novia de Vito Schnabel asegura sentirse más contenta con su cuerpo ahora que tiene 43 años que cuando tenía 20. "Debemos celebrar el cuerpo de la mujer, no importa la edad. He posado desnuda antes, pero nunca lo había mostrado en público. Creo que cuando era más joven era más tímida y he crecido en ese sentido", añadió la jueza de America's Got Talent.