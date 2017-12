Helen Lindes: "Ha sido duro, para todas las mamás primerizas es durísimo"

Aprovechando la llegada de unas fechas tan especiales, la revista Elle organizó una fiesta por todo lo alto en el tablao flamenco La Bulería de Madrid donde la decoración y el ambiente fueron de lo más exclusivos. Algunos de los rostros más conocidos de la alta sociedad española se dieron cita en la celebración y es que hubo un ambiente de lo más navideño.

Entre los que no faltaron a la cita estuvieron Fernando Andina, Eugenia Osborne, Patricia Montero y Álex Adrover, Ana Albadalejo, Aldo Comas, Juncal Rivero. Miriam Pérez y Javier de Miguel, Helen Lindes, Carla Pereira, Laura Sánchez, Alejandra de Rojas, Lucía Villalón y Carmen Lomana. De lo más feliz a punto de comenzar la Navidad, Helen confesó que la maternidad le ha hecho descubrir el amor verdadero y es que para el 2018 no descarta darle un hermanito a Alan.

Helen Lindes: No porque tengo a otras compañeras madres también allí así que no.

H.L: Estoy totalmente de acuerdo, es un amor diferente al que has conocido antes y es algo tan fuerte que no sé, es difícil de explicar.

H.L: Yo este año no me he podido aguantar el árbol de Navidad, lo he puesto antes, el 1 de diciembre, normalmente lo ponía después del puente pero este año me apetecía mucho decorar la casa, lo estamos viviendo como nunca y nos quedamos en Madrid.