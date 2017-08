Henry Cavill dedica un cándido mensaje a su novia, Lucy Cork, en redes sociales. El actor de 34 años compartió un vídeo de su pareja entrenando, pieza a la que acompañó un largo discurso en el que habla de los errores del pasado y de las virtudes que le aporta su chica en esta etapa de su vida. Una conmovedora nota que seguro que ha atravesado el corazón de la especialista de cine, a la que conoció durante el rodaje de 'Misión: Imposible-Nación Secreta'(2015).

La estrella cinematográfica continuó su discurso con la asunción de los desaciertos del pasado y cómo estos nos pueden ayudar a ser mejores. "He cometido errores, he sido alguien del que no he estado orgulloso un montón de veces. Me he caído. Me he enamorado de la persona equivocada. He fallado. Me han lastimado. Me he hecho daño. ¡Así es la vida! En la vida vamos a equivocarnos ... mucho", afirmó el intérprete. "Lo que he intentado hacer es reconocerlos y moldearlos para mejorar. (...) Todos hemos tenido una mala experiencia gracias a otra persona. No dejes que esa mala experiencia decida cómo y quién eres. No dejes que se convierta en el monstruo que te hace daño", subrayó Cavill, que anima a sus seguidores ha utilizar la experiencia de cara al futuro.