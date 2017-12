Hugh Jackman: "Sería un director terrible. Los actores me odiarían"

El acto no tuvo ningún reparo en hablar sobre la polémica generada en Estados Unidos en cuanto a los casos de abusos en la industria del cine . Jackman lo ve como "una gran oportunidad para cambiar las cosas".

Sobre su carrera profesional, admite que no se ve dando el salto a la dirección porque " sería un director terrible. Los actores me odiarían... así que no quiero dirigir ahora mismo ".