Ibiza, el refugio estival de la familia Pantoja

Anabel Pantoja está disfrutando al máximo de este verano y es que a pesar de su trabajo en Sálvame como colaboradora, la sobrina de Isabel Pantoja está recorriendo algunas de las playas más concurridas de nuestro país. En esta ocasión Anabel disfrutó de un día de playa de lo más relajado en el que estuvo muy bien acompañada por un grupo de amigos.

Una vez más, totalmente entregada a sus seguidores en redes sociales, Anabel no dudó en subir una fotografía de lo más hot para agradecer todo el apoyo que está recibiendo. Siempre al lado de su familia, Anabel también celebró el cumpleaños de su tía Isabel hace algunas semanas, pues además de ser una de las invitadas a la fiesta en Cantora, Anabel también utilizó Instagram para felicitar a su tía con una foto de lo más especial en la que aparecía a sus pies. "Me quedo con todos los momentos vividos y los que nos quedan por vivir. ¡Feliz cumpleaños Tita!".

Como no podía ser de otra forma Anabel volvió a demostrar que es una verdadera amante de la fotografía y es que no dudó en meterse su propio teléfono móvil al interior del mar para poder hacerse varias fotografías. Como si de una modelo se tratase, la sobrina de Isabel Pantoja posó para su amigo en repetidas ocasiones en búsqueda de la foto perfecta y es que no salió del agua hasta que no la consiguió. Una vez fuera la joven aprovechó para hablar por teléfono y echarse crema protectora. Segundos después volvió al agua donde disfrutó de un baño de lo más relajado.