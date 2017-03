Ignacio Nacho pone un punto cómico y "lúgubre" con 'El Intercambio'

La cinta está protagonizada por Hugo Silva, Natalia Roig, Rossy de Palma y Pepón Nieto

El director malagueño Ignacio Nacho pone el punto surreal a la 20 edición del Festival de Málaga. Cine en Español con la comedia "lúgubre" 'El intercambio', película fuera de concurso, sobre un aparatoso intercambio de parejas.

El propio director de la cinta la ha presentado este jueves en rueda de prensa junto con los actores protagonistas Hugo Silva, Rossy de Palma, Natalia Roig, Pepón Nieto y Mara Guil, además del productor Dylan Moreno.

Jaime (Pepón Nieto) es un tipo de cuarenta y pocos años que no ha conseguido nada significativo en la vida. Está casado con Eva (Natalia Roig), quien debido a sus carencias considera a Jaime un profeta. Ante las continuas sugerencias de éste y en el afán de revitalizar la convivencia, Eva le regala un intercambio de parejas por su aniversario. Para ello contactan por Internet con otra pareja y se citan en su apartamento. Sin embargo, la pareja de intercambio no es como ellos esperaban.

Este planteamiento le sirve al director para crear una especie de "comedia lúgubre", en palabras de Pepón Nieto, una historia con un discurso "internacional y atemporal", según Nacho. El director ha explicado que no planteó esta historia con "una intencionalidad teatral", sino que cuando la escribió se dio cuenta de que era "transmutable a cualquier foro".

Por su parte, Pepón Nieto ha explicado que la historia le pareció "una cosa totalmente distinta y desde un punto de vista muy especial", ya que no era "una comedia al uso y no obedecía las normas de este género". De este modo, ha definido la historia como "una comedia lúgubre, oscura, que da miedo", hechos que le atrajeron, ha confesado.

Sobre el rodaje, el actor ha dicho que fue "intenso" y "atípico" al realizar la película en poco tiempo. "Hay mucho texto y Nacho no quería que nos saliéramos del guion porque conformaba un espíritu de la película, la forma en la que llevábamos el personaje a nuestro terreno". "Ha sido una experiencia estupenda conocer a Nacho y a su mundo", así como rodar en Málaga, ha destacado.

Por su parte, Natalia Roig ha explicado que conoce al director desde que tenía 16 años, y que su universo le es familiar, por lo que está "muy orgullosa" de ser parte de él. "El papel me hizo muy feliz, y también que me haga este tipo de regalos". Asimismo, Rossy de Palma ha señalado que se divirtió mucho durante el rodaje.

Hugo Silva ha reconocido que cuando leyó el guion "a la primera secuencia me empecé a partir de risa y ya no pude parar". "En los ensayos y durante el rodaje, que fue duro, fue como que todo iba creciendo, todo iba sumando", ha detallado, añadiendo que el proyecto ha sido "una locura fantástica". "Me encanta el mundo de Nacho, creo que es muy necesario", ha apuntado.

Por último, Mara Guil ha confesado que cuando el director le confirmó que contaba con ella para la película "salté de emoción", aunque ya había trabajado previamente con él. "La experiencia ha sido intensa, con dos semanas de rodaje, todo muy bestia pero muy enriquecedor", ha indicado, destacando a su vez que "la mirada que tiene Nacho del mundo es muy especial, necesaria y diferente". De la película ha dicho que "no es una comedia al uso, tiene un punto surreal que lo enriquece mucho".