India Martínez sin palabras tras una dura perdida

India Martínez ha comenzado el año con una terrible noticia. La cantante utilizaba las redes sociales para intentar encontrar a su perro Drogo, un bulldog francés que anunciaba se había perdido por la zona de Dos Hermanas, Sevilla. Tanto famosos como seguidores se volcaban dando voz a la artista en su búsqueda, sin embargo India no tardaba en compartir el triste desenlace.

Solo dos horas después de que las redes se inundaran con imágenes de Drogo, difundiendo su perdida, India Martínez volvía a las redes sociales rota de dolor y con la triste noticia de que habían encontrado a Drogo sin vida. "Familia, muchas gracias por todo vuestro apoyo pero con todo mi dolor siento decir que lo hemos encontrado fallecido" anunciaba la cantante andaluza, que no daba crédito a lo sucedido y se encontraba completamente rota de dolor, empezando el año con la dura noticia.

"No me salen las palabras. Miles de gracias a todos" ha continuado India, que aseguraba que todo había pasado tan rápido que no daba crédito.