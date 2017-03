Méndez de Vigo: "Prohibir la reventa online sería ponerle puertas al campo"

El ministro de Educación, Cultura y Deporte ha afirmado que "no se puede prohibir la reventa online porque sería ponerle puertas al campo" y ha explicado que si se prohíbe en España, esto se podría hacer en cualquier otro país". No obstante, ha añadido la necesidad de su regulación "para evitar precios abusivos y que la cultura, un bien preciado para todos, sea inabordable para personas que no pueden pagarla".