El festival Inverfest regresa al Price del 12 al 29 con La Habitación Roja, José Mercé, The Gift o Fuel Fandango

El festival Inverfest regresa al Price del 12 al 29 de enero con La Habitación Roja, José Mercé, The Gift, Carlos Núñez o Fuel Fandango hasta sumar un total de 16 conciertos, ha informado el Ayuntamiento de Madrid en un comunicado.

Organizado por el Consistorio, la tercera edición del festival se abre a la diversidad musical, en la que tienen cabida el pop, el indie, el flamenco, la canción de autor y la música clásica.

La Habitación Roja inaugura la edición presentando su último trabajo, 'Sagrado Corazón', el jueves 12 de enero. Le sigue Carlos Núñez el viernes 13, celebrando los 20 años de 'A Irmandade das Estrelas'. El sábado 14, Miguel Campello presenta 'Agua, pan, amor y vino', su cuarto álbum en solitario.

José Mercé vuelve a Inverfest el jueves 19, con su último trabajo discográfico, 'Doy la cara'. Fuel Fandango continúa el viernes 20 con 'Aurora' y Elefantes presenta 'Nueve canciones de amor y una de esperanza' el sábado 21. El domingo 22 es el turno de la música clásica, de la mano del pianista británico James Rhodes.

En la tercera y última semana del festival se subirá al escenario del Price Xoel López. El miércoles 25, el gallego repite en Inverfest, pero esta vez en un concierto en acústico en la que hará un repaso al repertorio de sus éxitos.

Le sigue Carmen Linares el jueves 26 con el estreno de su nuevo disco, 'Verso a verso'. El viernes 27 de enero The New Raemon & McEnroe presentan su trabajo conjunto 'Lluvia y truenos'. Les siguen los portugueses The Gift, que celebran en Madrid el sábado 28 para sus 20 años de carrera musical y estrenarán por vez primera cuatro canciones pertenecientes a su nuevo disco, que se publicará en la primavera.

En esta tercera edición, Inverfest sigue apostando por la música dirigida a público infantil y adolescente con Inverfest New Rockers, un apartado dentro de festival que abre sus puertas a las nuevas generaciones de apasionados por la música en directo.

Inverfest New Rockers presenta cinco propuestas. El domingo 15, actuarán The Pinker Tones. El sábado 21 es el turno de Flamenquillos con 'La nube viajera'. El domingo 22 de enero será el turno de Muchachito, acompañado de la pintura en vivo de Santos de Veracruz.

El día 29, en horario matinal, Chumi Chuma transportará al público a la dimensión de la infancia. Y el mismo domingo 29 Furious Monkey House, una banda formada por cinco chavales de 12 a 14 años, cerrará Inverfest 2017 con su repertorio de pop y rock con aires noventeros.