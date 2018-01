Isa Pantoja: La entrevista más sincera sobre la relación con su madre

La hija de Isabel Pantoja se sentaba ayer en el programa 'Sálvame Deluxe' para hablar de su relación con su madre, con su hermano Kiko, con su tío y con su abuela.

"El día 24 le escribo un Whatsapp para recordarle que al final el 31 de diciembre vamos a cantora unas horas, a cenar, tomar las uvas y nos íbamos y me dijo que vale, que perfecto. Pero después me dice que no, que Alberto no pisa esa casa y me dice de todo...", aseguraba Isa Pantoja sobre su madre y la relación entre ambas esta navidad pasada.