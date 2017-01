Israel Lancho, de Belén Esteban: "Ella ha sido mi gran decepción de 2016"

Israel Lancho está viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida. El torero acaba de partir rumbo a América para comenzar sus compromisos laborales con el toreo en Perú y Venezuela. Pero antes de marchar quiso hablar sobre Belén Estaban y la relación que les unía, que un día cambió de repente y no se les volvió a ver juntos y parece que su relación de amistad se rompió definitivamente. El diestro parece muy dolido con la colaboradora de Sálvame y no se puede creer todavía cómo ni por qué se acabó su amistad de un día para otro.

ISRAEL LANCHO HABLA SIN TAPUJOS DE BELÉN ESTEBAN Y DEL FIN DE LA AMISTAD ENTRE AMBOS

CHANCE: Bueno, cuéntame, imagino que muchas ganas y muy ilusionado de viajar a América.

Israel Lancho: Sí, tengo muchas ganas de empezar la temporada, este año viene bonito, empezamos con dos corridas en Perú y luego ya Venezuela.

CH: Bueno y cuéntanos, ¿hasta cuándo estás por allí?

I.L: Pues estaré hasta el dia 7 por allí.

CH: Imagino que allí te quieren mucho. En España te queremos pero allí también...

I.L: Es distinto, allí he tenido muy buena suerte y mi carrera allí explotó hace algunos años ya y estoy encantado allí.

CH: Oye cuéntame... Luego a la vuelta, ¿cuándo empiezas aquí en España?

I.L: Estamos ahí viendo varias cosas, este año es mi alternativa, me gustaría estar en mi tierra, en Badajoz pero aquí las cosas estan más complicadas pero todo se andará.

CH: Oye Israel... ¿Y esas declaraciones que nos han sorprendido sobre Belén Esteban?

I.L: Me lo imaginaba...

ISRAEL LANCHO SOBRE BEÉN ESTEBAN: "CREO QUE EN REALIDAD NUNCA HEMOS SIDO AMIGOS"

CH: ¿Qué ha pasado? Parecíais muy amigos...

I.L: Creo que en realidad nunca hemos sido amigos, creo que yo si he sido amigo pero ella no, ella el concepto que tiene de la amistad es esto, pues tiene pocos amigos y creo que realmente... Ella me ha acusado de que le había dicho que me había utilizado, yo no lo había dicho, ahora si lo pienso, me ha utilizado a su conveniencia pero ella sabrá.

CH: Ella y Toño planearon los encuentros que teníais vosotros para sacar...

I.L: El otro dia hablé con Toño y Toño dice que no y tampoco tengo que no creerle. Ahora se tendrá que pronunciar ella, a ver si ha sido ella pero vamos que es una cosa... que allá ella, a mi me da mucha pena porque ha sido una decepción muy grande, la he defendido mucho y al final le tengo que dar la razón a toda la gente que me decía como era ella y claro yo a Toño lo conozco desde hace 12 años, mucho tiempo, y ella ha sido mi gran decepción de 2016.

CH: ¿Tu crees de verdad que ella quedaba contigo para darle celos a Miguel?

I.L: A mi me sonaba muy raro cuando ella... cuando quede con ella, como miraba alrededor, como tal, a mi eso me sonaba muy raro.

CH: Que pena, porque hablabais mucho...

I.L: Una pena, una pena porque mi amistad ha sido sincera y verdadera, si ella está ascotumbrada a tratar así a sus amigos... ¿sabes qué pasa? Que cuando ella salga de lo de la tele y tal, se verá sola.

ISRAEL LANCHO SOBRE BEÉN ESTEBAN: "YO NUNCA LE HE TIRADO LOS TEJOS COMO ELLA DICE"

CH: ¿No piensas que en un momento dado ella se podría haber hecho ilusiones contigo?

I.L: Yo nunca le he tirado los tejos como ella dice porque ella dice que yo le tiro los tejos. Si ella ha confundido el cariño con el amor, porque no se lo que habrá pensado, pero yo nunca le he tirado los tejos, yo nunca he ido mas allá de la amistad, si cuando ella salió de la casa yo fui con mi novia a una fiesta que nos invitó, estuve en Sitges con mi novia en un tema de Victor Sandoval. Nunca ha habido nada y no le he tirado los trastos y encima con mi novia... Soy un golfo pero no tanto.

CH: ¿Posibilidad de arreglo, retomar una amistad?

I.L: es que dudo de la amistad. Creo que no ha habido amistad realmente, ha habido interés, creo que ha tenido interés ella. Los mensajes, mi torero, la coba que me daba... y ahora cuando volvió su novio dejó de hablarme sin motivos, se inventó motivos y todo lo que quiso, bah... Tiene que centrarse en sus historias y ya, ahora dirá que si me subo al carro, el carro lo he soltado ahí, el de la maleta.

CH: Desearte lo mejor y que vaya todo muy bien

I.L: Muchas gracias.