Iván Repila escribe el 'Prólogo a una guerra': "Occidente es cada vez más intolerante y está lleno de muros"

El escritor Iván Repila publica su tercera novela 'Prólogo a una guerra' (Seix Barral), una historia metafórica de dos personajes que reflejan el devenir de la sociedad de Occidente que, a ojos del autor, "cada vez es más intolerante, insolidaria y está llena de muros".

Emil Zarco es un arquitecto que recibe el encargo más importante de su carrera, pero este proyecto se verá truncado y comenzará "un proceso destructivo" para el personaje. Por el otro lado aparece el Mudo, un hombre solitario que muestra un "proceso de adaptación" a las circunstancias adversas. Repila juntará la historia de ambos a través del amor por una misma mujer.

"Este texto tiene ese valor alegórico que muestra la herencia occidental del siglo pasado, con personas cada vez más amargadas y violentas. La reflexión invita a abrir las ventanas y asumir nuestros fracasos para hacer algo mejor", ha aseverado el autor, quien ha puesto en el punto de mira el comportamiento de Europa con los refugiados.

De hecho, el escritor vasco resalta que la palabra 'guerra' en el título tampoco es casual. "En una primera lectura puede dar la impresión de que habla de esa guerra sentimental entre los protagonistas, pero hay también un sentimiento de premonición: estamos viviendo el inicio de una guerra para modificar nuestras costumbres", ha alertado.

La arquitectura ocupa numerosas páginas de esta novela, en la que una gran ciudad se convierte en otro personaje más. Repila ha explicado que esto también le ha servido como reflejo del comportamiento humano. "Construimos las ciudades de una manera determinada y eso muestra de qué nos avergonzamos o de qué presumimos", ha indicado.

LA ESCRITURA COMO ARQUITECTURA

"Buscaba una estructura coherente para la novela y pensé que, al mismo tiempo que Emil construía algo, yo también tenía que hacerlo: este libro es como un edificio. Además, a medida que el personaje va 'oscureciéndose', la novela también, pasando de pequeñas referencias arquitectónicas a algo más complejo", ha indicado.

El escritor ha estado cerca de seis meses documentándose en torno al mundo arquitectónico para esta obra. "Hasta que me puse con 'Prólogo a una guerra' mi conocimiento de arquitectura era 'nivel usuario', es decir, me gustaba pasear y observar. Ahora he aprendido mucho y he mejorado mis intuiciones respecto al paisaje", ha aseverado.

'UNA COMEDIA CANALLA'

'Prólogo para una guerra' supone una ruptura de Repila con el estilo de su primera novela, 'Una comedia canalla', apostando por "la metáfora y la alegoría". No obstante, el autor reconoce que no quiere abandonar el "lenguaje gamberro" de su debut literario, por lo que ya está escribiendo un 'remake' a cuatro manos de la popular novela erótica 'Historia de O'.

"Cada proyecto requiere su tono y estilo. En 'Una comedia canalla' quería hablar de los treinteañeros mileuristas de esa época y era un lenguaje diferente al que necesitaba ahora", ha señalado. Tanto esa novela como la siguiente, 'El niño que robó el caballo de Atila', fueron publicadas por la extinta editorial Libros del silencio.

"La segunda novela tuvo poco recorrido en España porque coincidió con la muerte de mi editor, Gonzalo Canedo, pero no ocurrió lo mismo en otros países", ha recordado Repila. Así, 'El niño que robó el caballo de Atila' se ha publicado en Francia o Japón y ahora Seix Barral apuesta por recuperarlo, aún sin fecha fija para su publicación.