La peculiar felicitación de Ivanka Trump a su marido en su cumpleaños

Ivanka no tardó en rectificar la publicación añadiendo el hashtag #Throwback que se utiliza para referirse a los recuerdos, para quizá dar a entender que esa foto no significa nada y que de momento, no va a ser madre de nuevo . La pregunta es: ¿por qué eligió esta foto del 2016 si tiene muchas fotos nuevas junto a su marido?