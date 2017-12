Ivonne Reyes, sus primeras declaraciones tras conocer la separación de Pepe Navarro

Aun estamos sorprendidos con la separación entre Pepe Navarro y su actual mujer Lorena Aznar. Una ruptura que ha pillado por sorpresa a su circulo más cercano después de que el presentador volviera a la palestra por la batalla legal que mantiene con Ivonne Reyes por la paternidad del hijo de esta.

Y aunque la pareja no ha querido pronunciarse al respecto, varios medios apuntan a que Ivonne Reyes sería la culpable de dicha separación y es que Lorena podría haberse agotado de la presencia de las exparejas de Navarro en su vida. Ivonne por su parte prefiere mantenerse alejada de esta nueva polémica y tras llegar hoy de Miami no se pronuncia al respecto, asegurando que "esta gente" le da absolutamente igual.

I.R: Ni me ha sorprendido ni me nada.

I.R: Con todo mi respeto, ¿a mí qué me importa? a mí no me importa la vida de ninguna de estas personas. Yo estoy bien, mi vida. Está bien, estoy trabajando y feliz. Disfrutando con mi ex marido Miki Mata, su familia, gente bella que tengo por allá, aquí y allá y el evento quedó espectacular.

I.R: No, voy a ver qué me puedo montar para sentirme culpable. No tengo nada que hacer, entonces tengo que hacer ese tipo de cosas porque si no, no me esperan ustedes.