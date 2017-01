J.K. Rowling desmiente que 'Harry Potter y el legado maldito' vaya a convertirse en película

"Sé que mucha gente está buscando razones para estar alegre hoy, pero no hay verdad en el rumor acerca de una trilogía de películas de #CursedChild" , escribió Rowling en la citada red social, dando así por zanjado el debate.

Rowling ideó 'Harry Potter y el legado maldito' con vistas a su estreno en forma de representación teatral. Y así se produjo, cuando el pasado verano se estrenó en el West End de Londres. Vista la popularidad del proyecto, se comercializó meses más tarde el guion de la función y la publicación -que salió a la venta en el mes de septiembre- fue el libro más vendido de 2016.

La obra de teatro continúa representándose actualmente en Londres, mientras que su llegada a Estados Unidos está prevista para primavera de 2018. El Lyric Theatre de Nueva York es el escenario escogido para albergar la función de ahí en adelante.

DERECHOS REGISTRADOS

Ante las declaraciones de Rowling, los fans del mundo mágico se agarran a una noticia desvelada meses atrás. Esto es, el hecho de que Warner Bros registrase el pasado verano la marca 'Harry Potter and Cursed Child', abriendo así la posibilidad de llevar la historia de los hijos de Harry Potter y compañía a la gran pantalla en un futuro.

Las palabras de la escritora hacen referencia a un plazo inmediato, p or lo que no se descarta que pasados unos años este proyecto pudiese tomar forma. Al menos Warner ya se ha asegurado los derechos.

PASO A NEWT SCAMANDER

J.K. Rowling sigue muy ligada a la vertiente cinematográfica de su obra. No en vano, colaboró activamente en la escritura del guion de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, y dio su beneplácito a que dicha franquicia llegue a sumar otras cuatro películas.

La cinta protagonizada por Newt Scamander ( Eddie Redmayne ) y dirigida por David Yates superó los 800 millones de recaudación mundial, lo que asegura sobradamente su continuidad.

