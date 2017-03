Jaime Cantizano de su hijo: "Me plantee venir con él pero es mucho trabajo y está muy bien cuidado"

El presentador Jaime Cantizano ha reaparecido tras la polémica suscitada por una fan que al parecer se habría obsesionado con el y habría estado acosándole. El presentador ya está tranquilo después aquel terrible suceso. Anoche, Cantizano apareció en la gala de premios de Cadena Dial, donde le pudimos ver relajado y disfrutando del evento. CHANCE pudo hablar con el sobre su paternidad y cómo lo lleva y el presentador reconoció que el no era un padre pesado. Pero como muchos padres, Jaime confiesa que le tiene que cantar muchas veces a su hijo para que se duerma.En cuanto a sus dotes artísticos como cantante, Jaime Cantizano, que no se le daba tan bien como le hubiera gustado.

CHANCE: ¿Cómo te encuentras?

JAIME CANTIZANO: Muy bien.

CH: Disfrutando de la isla.

J.C: Disfrutando poco porque es llegar, ensayar, preparar otras cosas para el otro programa de TV y otro proyecto. Hoy he ido a comer, a tomar el sol con un buen amigo y poco más que mañana hay que seguir trabajando.

CH: Qué gusto tener aquí una de las voces de Cadena Dial. ¿Con cuál te quedas?

J.C: Sería muy difícil, recordaba como viví el nacimiento de Alejandro Sanz como artista en una fiesta en una casa particular en Chipiona cuando nos dijeron lo típico que ocurre en mi tierra, las palmitas, el flamenco y te dicen hay un chaval muy joven y era Alejandro Sanz el que nos iba a cantar. Raphael que impresiona su trayectoria y luego están los nuevos, Vanesa Martín.

CH: ¿Qué supone para ti presentar esta gala?

J.C: Ya es la tercera y es una oportunidad para reunirme con amigos de la música, es una oportunidad para estar en canarias y para demostrar que el pop en español tiene una fuerza increíble y más en este momento. Esa semana hablaba yo con Alejandro Sanz y me decía que no es un mercado, es un movimiento de personas que hablan un idioma y que además aman la música y disfrutan por la música.

CH: ¿en qué momento de tu vida estás?

J.C: Es la segunda vez que me he tenido que separar de Leo, menos mal que existe un invento como es el teléfono y menos mal que está muy bien cuidado. Me plantee venir con él pero lo que pasa es que es mucho trabajo y está muy bien cuidado y además procuro pasar muchas horas al cabo del día y de la semana con él para disfrutarlo.

CH: ¿Ya estás más tranquilo?

J.C: Yo estoy ahora muy tranquilo, todo muy controlado.

CH: ¿Eres de los padres que están todo el rato pegado al móvil cuando no está con él?

J.C: No soy agobiante para nada, ni para mayores ni para menores. Sé que está en muy buenas manos, me preocupa, tengo información, pero no soy un padre agobiante porque sé que está bien cuidado.

CH: ¿Le pones canciones?

J.C: Sí, pero sobre todo es que él quiere que le cante y no es broma, le tengo que ayuda a dormir con camiones, una nana. Le canto además que es totalmente en serio, que le tengo que cantar.

CH: ¿Y cómo cantas?

J.C: Fatal, si me pides que cante te digo que no, lo que utilizo son sílabas y es como una especie de mantra pero lo digo totalmente en serio porque tiene la costumbre muy buena para mí de dormirse conmigo y escuchar la caja de resonancia que es mi pecho.

CH: ¿Reciclas alguna canción de tu madre, abuela?

J.C: Sí, tiro de archivo, pueden tener 60 o 70 años, él lo que quiere es escuchar la voz.

CH: ¿Qué piensas de aquellas personas que hablan en español y cantan en inglés porque dicen que suena mejor?

J.C: En la música se está produciendo un cambio. Yo no soy un radical en ese sentido, amo la música, el pop es español tiene una fuerza increíble y me da igual el idioma, al final una buena canción en inglés es una buena canción, una buena canción es español es buena canción y eso es así.