Jaime Ostos: "Morante es amigo mío pero yo quiero que todos los toreros triunfen"

El torero Jaime Ostos fue uno de los rostros conocidos que no quiso perderse la entrega de los Premios Taurinos ABC, que en esta edición han decidido galardonar a Morante de la Puebla.

Jaime, que acudió acompañado de su mujer Mari Ángeles Grajal, reconoció la importancia de este tipo de premios y es que dejó claro que todo premio es poco para personas que se juegan la vida delante de un toro. En cuanto a la situación de José Ortega Cano, Jaime comentó que lo que le está pasando a José Fernando es una verdadera tragedia.

CHANCE: ¿Qué es para usted Morante en la tauromaquia?

Jaime Ostos: Es una figura del toreo para mí personalmente y sentimentalmente todos los toreros los admiro porque sé lo duro que es ser torero, solo ponerse delante de un toro ya es difícil. Morante es amigo mío también pero yo quiero que todos los toreros triunfen.

CH: Un premio muy merecido.

J.O: Los premios para los toreros son siempre merecidos. Jugarte la vida delante de un toro por mucho premio que sea, es poco. Yo en eso soy completamente partidario de los toreros. No es igual una persona que tiene 80 años que se muera a un chaval con 20 o 25 años que lo mate un toro. Tienen mucho mérito y además si lo miras por complacer al público y por hacer feliz al público pues más mérito todavía.

CH: Este sábado va a ser una corrida muy especial que torea Manuel Díaz y Julio Benítez.

J.O: Yo voy el sábado a otra corrida a Illescas que torea Morante, por supuesto. Uno no tiene la virtud de ir a los dos lados a la vez.

CH: ¿Crees que El Cordobés padre estará allí?

J.O: No se lo he preguntado. Ya hay cosas que yo no puedo contestar, son tan personales... Yo sé lo que yo haría, pero lo que yo haría no es lo que hacen los demás.

CH: Para un padre tiene que ser emocionante.

J.O: Pues hombre supongo que tiene que ser emocionante, Dios quiera que sea así, yo lo deseo con toda mi alma.

CH: Bueno ya ha dado un gran paso, ha reconocido a Manuel como hijo.

J.O: Lo sabía de los primeros y me alegré muchísimo.

CH: Ortega Cano está ingresado.

J.O: La vida tiene sus avatares y sus cosas y él tiene un problema con el hijo y eso es muy duro, muy duro. En fin, es un día y vuelve y otra vez, eso destroza a un padre rápidamente.

CH: ¿Has podido hablar con él?

J.O: Yo he hablado con él y le digo lo que te estoy diciendo, que paciencia y que a ver si se encarrila por el buen camino.

CH: ¿Crees que lo hará?

J.O: Yo creo que sí.