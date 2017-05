Jaime Ostos y Ortega Cano, juntos en la presentación de un libro en Las Ventas

CHANCE

José Ortega Cano no está pasando por su mejor momento y es que la situación con su hijo José Fernando es uno de los temas que más le preocupan al diestro. En esta ocasión Ortega Cano acudió junto a Jaime Ostos a la presentación del libro 'Juan Belmonte, por las caras del tiempo' del autor Jesús Cuestra Arana.

Por su parte Jaime Ostos no dudó en hablar sobre la situación que está pasando su amigo Ortega Cano y es que todos se están volcando con la situación que está pasando el diestro con su hijo. Con una gran simpatía por Gloria Camila, Ostos también comentó que tiene una gran simpatía por la joven.

CHANCE: Hola, Jaime. Buenos días, ¿Qué tal?

Jaime Ostos: Buenos días. Pues nada, aquí siempre cooperando con la cosa del toro y del cante y el baile flamenco, que es el prototipo y la encarnación de la alegría de España. Y el arte de España también, porque los toros son arte.

CH: Siempre apoyando la cultura, ¿verdad?

J.O: Por supuesto, soy universitario y como universitario que soy apoyo también a la cultura por delante de todo.

CH: Aportando siempre tu granito de arena.

J.O: Eso por supuesto. Y yo todo lo que sea alrededor del toro, alrededor de la cultura y alrededor del arte, ahí me encuentras. En otros sitios no.

CH: Bueno, ¿Qué sabes del hijo de Ortega Cano?

J.O: Pues hombre, eso es una desgracia que se tiene y hay cosas que se sufren mucho. Y dios quiera que se enderece un poquito la cosa porque motivo tiene el niño de ya coger el camino de la verdad porque de otra manera está muy equivocado y el futuro es muy negro.

CH: ¿Tú crees que podrá salir de ese...?

J.O: Yo creo que los hombres cuando se proponen y tienen ese amor propio y esa dignidad y esa casta y se proponen hacer una cosa, mueren en eso pero lo consiguen.

CH: Sí, ¿verdad?

J.O: Seguramente que sí.

CH: Ortega Cano siempre ha confiado mucho en los médicos y en Rocío Jurado.

J.O: Sí, Ortega el pobre está pasando lo que no ha pasado en el toreo. Pero, en fin, es su hijo y por lo alto de todo está eso.

CH: ¿Estás viendo a su hija, Gloria Camila, en 'Supervivientes'?

J.O: Sí, la estoy viendo.

CH: ¿Qué opina de esos comentarios machistas?

J.O: No, yo en esas cosas no me inmiscuyo nunca. Yo nunca me he preocupado nada más que de la vida ajena si está bien o está mal. Pero dentro de eso en absoluto, cada uno tiene su vida, cada uno debe de cuidar...

CH: ¿Concursa bien?

J.O: Yo le tengo gran simpatía, me río porque hay cosas que me hacen reír entre ellas es una, pero vamos, yo siempre en ese aspecto busco las cosas alegre y simpática y no la maldad y la mala "milk".

CH: ¿Qué opina de que Mila Ximénez se haya operado la cara y aparente ahora que tiene 30 años?

J.O: No sé quién es ese personaje. Ni me interesa ni sé si vive, si no vive, si existe, no existe... es una cosa como si preguntas si he ido a la luna. Pues no he ido a la luna, no te puedo contar nada de la luna.

CH: Dicen que está ahora súper joven.

J.O: No, yo que sé. Si no sé si existe. Vamos, no tengo ni idea que exista, por lo menos en mis conocimientos, que se llame así.

CH: ¿De Mila Ximénez no te interesa absolutamente nada?

J.O: No es que no me interese, es que no sé si existe o no. Es como si me dices Antonio Bordillo. Yo pues era alguno que está gordito pero nada más, no tengo ni idea de esas cosas. A mí lo que me importa es hacer las cosas mejor para los que me necesiten y para eso me asocio a todo. Prueba evidente que lo último que hecho ha sido para el ELA; he donado 25 cuadros para esa sociedad que espero que alcance. Eso es lo que me interesa que la gente sea feliz, porque siendo feliz soy yo feliz.