Jane Fonda y la revelación más dura y valiente de su vida

Jane Fonda siempre se ha mostrado como una mujer fuerte y poderosa. Sin embargo, esa fachada de mujer dura ha tenido que crearla durante años tras una dura infancia. Y es que ahora, a los 79 años de edad, la actriz ha revelado algo que le ocurrió en la infancia y que le marcó de por vida.

La revista Net-A-Porter publicó hace unos días una entrevista a la actriz donde esta hablaba de un episodio nefasto en su vida: fue violada y sufrió abusos sexuales de pequeña. ."He sido violada, he sufrido abusos sexuales siendo niña y me han despedido porque no quise acostarme con mi jefe", así lo confirmaba la actriz a la revista.

JANE FONDA HABLA SOBRE LOS ABUSOS SEXUALES QUE SUFRIÓ: "SIEMPRE PENSÉ QUE FUE CULPA MÍA"

Aquello le marcó tanto que desde hace muchos años la actriz ha luchado por los derechos de las mujeres, intentado ayudar en todo lo que podía. Tanto es así que en 2001 Jane decidió fundar el Centro de Salud Reproductiva para Adolescentes donde se intenta ayudar a los jóvenes y que sepan qué hacer para no tener embarazos no deseados.

La conversación que mantuvo Jane Fonda con Brie Larson, la persona que interpretó La habitación que trataba sobre este tema llevó a las fuertes revelaciones de Jane Fonda. Incluso, la actriz confesó que: "Siempre pensé que fue culpa mía, que no hice o no dije lo que debía".

LA MADRE DE JANE FONDA, FRANCES FORD SEYMOUR TAMBIÉN SUFRIÓ ABUSOS SEXUALES

No es la primera vez que la actriz revela algo similar. En 2014 ya confesó que había descubierto que su madre también sufrió este tipo de abusos de niña y que ahí comprendió todo, y sobre todo, como era su madre y el por qué de ello.

"En el momento que leí eso, todo se desmoronó para mí. Supe las razones de su promiscuidad, sus innumerables operaciones de cirugía plástica, su culpa, su incapacidad para amar o hablar de sus intimidades, y por fin pude perdonarla y perdonarme a mí misma", contaba la actriz sobre su madre Frances Ford Seymour.