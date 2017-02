Jason Derulo, protagonista de un incidente con American Airlines

Jason Derulo ha tachado a American Airlines de "racistas" tras sufrir un desencuentro con el piloto de su avión a cuenta de un problema con las maletas de todo su equipo. El cantante de 27 años utilizaba las redes sociales para denunciar en un vídeo la situación que acababa de vivir en el aeropuerto de Miami cuando se dirigía a volar con su compañía habitual. El coreógrafo de 27 años cuenta con una Concierge Key, una tarjeta de grafito negro para clientes exclusivos, la misma de la que presumía el personaje de George Clooney en la película Up In The Air.

Recapitulemos... El músico y su séquito se dirigían a tomar un vuelo con destino a Los Ángeles y un empleado de la aerolínea le comentó que no podían revisar las 20 bolsas que portaban (la compañía permite a estos clientes viajar con tres maletas libres de gastos). Parece ser que el artista y Cía. habían llegado un poco justos de tiempo. De tal manera que uno de sus miembros se quedó atrás con todo el equipaje para transportarlo en un vuelo posterior. Pero fue cuando Derulo y el resto se encontraban en la aeronave cuando se desató el contratiempo. La persona que estaba en tierra le avisó por teléfono que el empleado que les había atendido antes de embarcar le quería cobrar 6.000 dólares por el exceso de equipaje, cuando no se les advirtió de esta situación con anterioridad. Jason se mostró indignado y exigió que el avión volviera a la puerta de embarque. La reacción del piloto fue muy agresiva, según contó el propio músico y varios testigos del momento. La tensión fue en aumento cuando un grupo de unos 15 policías les esperaba a la salida. "¡Llamaron a 15 agentes como si yo fuera un criminal!", denunció el bailarín. "Si no fuera quien soy, Jason Derulo, sino solo de un negro cualquiera, ahora mismo estaría encarcelado", señaló el bailarín. "¡He gastado millones en vuestra aerolínea en los pasados 10 años para todo mi equipo y para mí, pero he sufrido una experiencia de discriminación racial en el aeropuerto de Miami hoy!", sentenció el ídolo musical.