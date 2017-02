Javier Marías recupera 'Corazón tan blanco' 25 años después: "Pensar en la posteridad para un escritor es ridículo"

Habla de "tontificación" promovida por las redes sociales: "Parece que hay una furia vocacional y gusta ser mucho o víctima o indignarse"

Alfaguara recupera en una edición especial la novela de Javier Marías 'Corazón tan blanco' en el 25º aniversario de su publicación, un libro que para el autor ha tenido "una inmensa fortuna" ya que en los tiempos actuales "nada dura nada" y, de haber salido hoy, "no habría gustado igual".

"El concepto de posteridad para un libro ya es algo pasado y pensarlo para un escritor es ridículo. Y cuanto más tiempo pasa, más ridícula es esa idea", ha reconocido Marías en un encuentro con la prensa. De hecho, el autor cree que, con el ritmo con el que se 'dilapidan' los nuevos libros, que "haya jóvenes lectores es algo milagroso".

'Corazón tan blanco' se publicó en el año 1992 y desde entonces ha salido en 44 países, ha sido traducido a 37 idiomas y ha vendido 2,3 millones de ejemplares. "Me puedo dar con un canto en los dientes con todo el éxito que ha traído detrás, es algo que a tantos escritores no les ha pasado y tengo una sensación de reconocimiento", ha señalado

Marías ha trazado el camino que siguió esta novela desde su publicación en España, y que tuvo una buena acogida para los primeros 10.000 ejemplares que salieron por entonces de Anagrama ("cifra que aún me sorprendía un poco porque se aconsejaba prudencia", ha resaltado el propio Marías).

El impulso definitivo llegó no obstante desde Alemania, primero con la reseña positiva del periodista Paul Ingendaay y después del crítico Marcel Reich-Ranicki en su programa de televisión. Las ventas se dispararon y creció el interés por un libro que en el país germano fue rechazado por varias editoriales antes de este respaldo de la crítica.

Esta edición especial que ahora publica Alfaguara contiene la novela en tapa dura con un prólogo de Marías, así como un volumen anexo en el que se recorre la vida editorial del libro, acompañada de entrevistas o imágenes del manuscrito con correcciones. Alfaguara ha preparado una tirada de 2.600 de estas cajas, mientras que habrá otra edición únicamente de tapa dura de 1.000 ejemplares.

El escritor ha reconocido que el éxito de la novela no le condicionó para posteriores trabajos. "Ya no era un jovencito, tenía cuarenta años, y sabía que lo más normal era que no volviera a suceder, por lo que lo más absurdo del mundo habría sido intentar conservar el éxito. No he sido rehén de un éxito ", ha señalado.

Marías ha revelado algunas anécdotas en torno a este libro, como que nunca lo ha vuelto a releer --algo habitual con todas sus obras--. "No lo hago con ninguno y mi temor no es pensar que ahora parece una porquería, sino que siempre que vuelvo a mis primeros libros tengo la sensación de que antes escribía mejor", ha apuntado.

¿BRAD PITT, PROTAGONISTA?

Este libro estuvo a punto de tener una adaptación cinematográfica con directores como Alfonso Cuarón --fue el primero que inició la tentativa-- o Giuseppe Tornatore, aunque como el propio escritor ha admitido, "los proyectos no acaban de tener mucha suerte".

"Mi actitud hacia el cine ahora es distinta, si alguien me da confianza, le daría libertad", ha apuntado, tras admitir que el libro que más cerca está de llegar al cine es el de 'Tu rostro mañana', por la que Brad Pitt --"que ha leído la novela y le ha gustado"-- ha mostrado interés en interpretar al personaje de Tupra.

Marías ha calificado su forma de escribir de "intuitiva, con poca planificación" y que no acaba de entender su significado hasta que no está terminado. Algo parecido le ocurrió con 'Corazón tan blanco', con la que de hecho tardó varias semanas en dar con el título y con el que dudaba porque la palabra 'corazón' le parecía "demasiado de canción".

NUEVA NOVELA

El autor de 'Mañana en la batalla piensa en mí' ha anunciado que ya está preparando próxima novela con la que, en esta ocasión, ya baraja un título --aunque podría no ser el definitivo--. "Será una obra que transcurra desde los años 60 hasta los 90 y estoy barajando usar un nombre propio para el título: o bien 'Berta Isla' o 'Berta Isla de Nevinson'", fórmula ésta última que se usaba años atrás incluyendo el apellido del marido.

Marías también ha sido preguntado por la actualidad y, en concreto, por algunos de sus últimos artículos que han generado "ruido", como el que hablaba del teatro. "Me sorprendió porque, a diferencia de otros artículos, no pensaba que era una cosa vital y que afectara al conjunto de la sociedad. Además, ¿cómo voy a faltar al respeto? No decía que no se vaya, solo que ya no es para mi", ha indicado.

Para el autor, "en poco tiempo se ha pasado de la estupidez de toda opinión es respetable a que lo respetable sea que todo el mundo pueda emitir una", lo que conlleva además que cualquier opinión sea "intolerable". "Parece que hay una furia vocacional y gusta ser mucho o víctima o indignarse", ha lamentado.

LA "TONTIFICACION" EN REDES SOCIALES

De hecho, entiende que las redes sociales están promoviendo bastante esa "tontificación" de la sociedad, "dando visibilidad a los comentarios de la gente que antes se hacían en el bar". "Como hay un escaparate mundial, puede ser que la gente se esfuerce más en decir sandeces", ha añadido, al tiempo que cree que muchos de los que escriben en prensa están "cada vez más achantados". "Hay un pánico a ser tachado de algo y eso sí que es peligroso, porque se ejerce una presión sobre el que escribe", ha puntualizado.

Para Marías, "la imbecilidad organizada es más difícil de combatir que la suelta en la barra de un bar". Además, ha añadido que desde algunas formaciones políticas "también parecen ejercer la vigilancia y, cuando se les critica, a uno le caen una lluvia de insultos". "Eso no es espontáneo, hay comités que vigilan", ha concluido.