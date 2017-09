Javier Marías: "La sociedad es cada vez más puritana e hipócrita, la gente no está dispuesta a recibir ideas"

"La sociedad es cada vez más puritana e hipócrita, la gente no está dispuesta a recibir ideas", ha lamentado el escritor Javier Marías este martes 5 de septiembre durante la presentación de su nueva novela, 'Berta Isla' (Alfaguara), un relato sobre la "espera" y sobre la "bendición" y la "maldición" de existir.

El autor de 'Berta Isla' ha dejado de escribir sobre el presente porque, según ha indicado, hoy en día hay más "superficialidad" y menos "sustancia", por lo que considera que sus personajes hoy no serían "creíbles". Según ha puntualizado, este fenómeno no afecta solo a las generaciones jóvenes, sino también a los mayores.

Marías (Madrid, 1951) regresa este martes a las librerías tres años después de publicar 'Así empieza lo malo' y, al igual que le ocurrió entonces y cada vez que termina un relato, en esta ocasión también ha sentido que 'Berta Isla' iba a ser el último. "Me parece milagroso haber terminado", ha confesado Marías, quien ha disipado dudas sobre un posible abandono porque, según ha aclarado, "es un sentimiento íntimo y transitorio".

Las prisas y la capacidad de "manipulación" de los medios actuales son algunos de los detonantes de este fenómeno, a su juicio. "Desde hace décadas se habitúa a la gente a que piense menos por sí misma. El panorama no es muy halagüeño", ha agregado.

En este sentido, ha señalado le sorprende la "cantidad" de novelas que se publican cada año escritas por gente que "no se dedica a ello". "Hay un aluvión de presentadores" que han escrito una o varias novelas", ha afirmado sorprendido el escritor, quien ha argumentado su sorpresa no por el "intrusismo" en la literatura, que a su juicio no existe, sino por el trabajo que requiere.