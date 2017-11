Los Javis desvelan en 'Operación Triunfo' un desagradable ataque homófobo

Javier Calvo y Javier Ambrossi son parte del equipo del profesorado del regreso de Operación Triunfo, convirtiéndose en grandes protagonistas de la edición de 2017. Sin embargo, en esta ocasión Los Javis han acaparado toda la atención por un episodio de lo más desagradable, después de que Calvo confesara en una de sus clases el ataque homófobo que sufrió al lado de su novio.

"Me dio un empujón y cuando le pregunte qué que le pasaba me llamo 'Maricón'" confiesa el actor, que recuerda que después de increparle y recibir los insultos Ambrossi salió en su defensa cortando la discusión , y cuando se giro su agresor le rompió un plato en la espalda. Un hecho ante el que los jóvenes no se amedrentaron y no solamente se defendieron, sino que acto después pusieron el asunto en manos de la policía denunciando lo sucedido.