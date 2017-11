Jean Paul Gaultier: "Es triste pero no soy escandaloso, porque en realidad me gustaría esconderme"

Jean Paul Gaultier ha visitado nuestro país para lanzar su nueva fragancia Scandal. El diseñador francés ha aprovechado su estancia para recibir un homenaje de lo más especial por parte de la revista ELLE en el Palacio Duarte Pinto Coelho de Madrid. Hasta allí se trasladaron numerosos rostros conocidos como Miriam Giovanelli, Nieves Álvarez, Eva González, Carmen Lomana, Lulu Figueroa, Josie, Laura Ponte, Juan Avellaneda, Mónica Cruz o Diego Postigo.

Jean Paul Gaultier: Debo decir que el comienzo de mi carrera con España ha sido una relación especial. Primero, no profesionalmente, iba mucho a España cuando era adolescente, de vacaciones porque tengo familia en el País Vasco francés. Debo decir que he ido muchas veces a España desde los dos lados: del mar Cantábrico al mar Mediterráneo.

Jean Paul Gaultier: La vez que vi una corrida fue en la feria de Sevilla, era la primera vez: con el cielo azul, la arena dorada rosada, con las mujeres con los mantones de manila, los colores, la música. Y el primer toro fue agraciado porque estaba tan bien que no lo mataron, fue increíble, una cosa excepcional. Después vi tanto arte que debo decir que me gustó muchísimo, la inspiración de los trajes de luz ha estado muy presente en muchas colecciones: recuerdo, por ejemplo, que hice una colección a principios de los 90, un traje de luz totalmente de plástico transparente con las hombreras tradicionales azul transparente. Siempre ha sido una cosa estupenda, como un hábito de alta costura, siempre extraordinario.

Jean Paul Gaultier: No, si te digo la verdad, es triste pero no soy escandaloso, porque en realidad me gustaría esconderme. Pienso que, en realidad, no existe ser escandaloso porque el ojo, pensamiento cree que puede ser como tú miras a los otros, pero el que se dice que es provocador en realidad no lo es naturalmente porque yo sentía que había una atmósfera, un ambiente que era con esta realidad que encontraba, pero era un poco alternativo a esa época, entonces era una realidad para todos normal.