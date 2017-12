Jennifer Lawrence, sobre Harvey Weinstein: "Era un perro"

Jennifer Lawrence ha vuelto a tratar el tema de los abusos en la meca del cine en una entrevista concedida a Oprah Winfrey para la revista The Hollywood Reporter.

"Ese comportamiento está muy normalizado. Luego te haces más importante y dejan de joderte tanto. La gente al comienzo de su carrera no quiere liarla porque si la lías te llaman 'difícil'", añade y afirma que hay luz al final del túnel, que las mujeres se pueden unir para luchar contra este tipo de comportamientos: "¿Qué podemos hacer para que se pongan reglas por las que no esté permitido que se trate de tal forma a otras personas? O una comisión, alguien a quien poder llamar. Si todos los actores de primer nivel deciden unirse a esa comisión, nosotros conocemos a todo el mundo en la industria. Conozco a todos los cabeza de estudio en esta ciudad. Si estuviera en esa comisión y recibo un email de alguien a quien han tratado mal en un set, puedo enviar un email. Tenemos que ponernos de acuerdo y encontrar la forma de no dejar escapar este momento. No decir simplemente 'Oh, vaya locura eso'. Tenemos que hacer algo de verdad".