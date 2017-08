Jennifer Lopez muy bien acompañada durante el rodaje de la serie 'Shades of Blue' por su chico A-Rod

Parece que desde que Jennifer Lopez encontró el amor en el ex jugador de béisbol latino Alex Rodriguez, la artista no puede estar más enamorada. Y es que apenas se separa de él, ni para ir a trabajar.

La artista no para de trabajar. Entre sus conciertos en los cuales ala artista lo da todo y no para de bailar ni un segundo, sumado al rodaje de la nueva temporada de la serie en la que trabaja, 'Shades of Blue', Jennifer no para.