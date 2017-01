Jesús Olmedo recuerda con cariño a Bimba Bosé

La capital madrileña acoge la presentación del número 9 de la revista 'And Magazine' en Madrid y lo hace en la tienda Francisco Segarra de la mano del actor que ocupa la portada de este número, Jesús Olmedo. Como no pudo ser de otra forma, Jesús estuvo muy bien acompañado por su pareja, Nerea Garmendia con la que se ha convertido en un tándem imparable.

LA REVISTA 'AND MAGAZINE' ATERRIZA EN LA CAPITAL MADRILEÑA DE LA MANO DE JESÚS OLMEDO

De lo más feliz por el comienzo de este nuevo año, Jesús comentó que tanto a nivel profesional como personal la vida le va viento en popa por lo que está totalmente volcado en su trabajo. Por el momento la pareja prefiere esperar en cuanto a ampliar la familia se refiere por ello Nerea confirmó que sí que ha congelado óvulos para en un futuro poder formar una familia al lado de su pareja.

CHANCE: ¿Orgulloso?

JESÚS OLMEDO: Yo estoy encantado, rodeado de amigos, pinta muy bien.

CH: Qué vamos a ver en la revista.

J.O: Solo cosas buenas. Creo que es una revista que hacía falta sacarla de dónde estaba, lleva muchos años a nivel nacional y online y cuando la conocí le dije a Begoña, la jefa, dije hay que llevarlo a Madrid. Es una revista hecha con mucho cariño, muy bien formada y con un tipo llamado Jesús Olmedo que es la portada número 9.

"ESTAMOS CRECIENDO POCO A POCO QUE NOS GUSTA MUCHO DISFRUTAR DEL CAMINO"

CH: ¿Proyectos?

J.O: Pinta bien el año. Vuelvo a La que se avecina a descubrir a mi madre que me la está liando y con proyecto de pareja con Vanesa Romero y pinta bien. Ayer volví de Sevilla de rodar una peli de producción andaluza, volví a mi tierra, tenía ganas de rodar en Sevilla así que feliz.

CH: ¿No puedes pedir más?

J.O: Yo soy más de virgencita que me quede como estoy. Ahí seguimos con By Nerea, creciendo poco a poco que nos gusta mucho disfrutar del camino y ahí estamos.

CH: Nerea nos ha contado lo de congelar los óvulos.

J.O: Decíamos, oye quién sabe mañana, hoy no tenemos proyectos pero y mañana. Está esa opción, nos parece muy válida y adelante.

"BIMBA BOSÉ ME PARECE UN SER ENTRAÑABLE"

CH: ¿Cómo recuerdas a Bimba?

J.O: Yo coincidí con ella pero me parece un ser entrañable, me parece que es alguien que ha vivido como ha querido y eso es envidiable y bueno, se ha ido antes de lo que todos hubiéramos querido pero me parece que cuando vives bien, te vas de otra manera. Sobre todo cuando vives como quieres y yo creo que ella vivió como quería y eso es e envidiar. Dónde esté creo que la seguirá liando parda.