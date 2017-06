Jim Carrey reaparece tras la trágica muerte de su ex

CHANCE

El actor Jim Carrey está atravesando uno de los peores momentos de su vida. Tras el suicidio de su exnovia, Cathriona White, el actor se ha visto muy afectado tras convertirse en el punto de todas las miradas tras lo sucedido. Este miércoles, Jim Carrey reaparecía delante de los medios en la presentación de I'm Dying Up Here y ahora se ha conocido que el actor tendrá que ir a juicio por el terrible suceso de su ex novia.

Este miércoles, el actor de Hollywood Jim Carrey reaparecía ante los medios en un photocall donde pudimos ver su desmejoría tras meses y meses encerrado y alejado de la vida pública tras el suicidio de su ex pareja Cathriona White.

A pesar de todo lo que debe estar pasando el actor, durante el evento estuvo de lo más sonriente. Con una barba de meses y un aspecto un poco descuidado y algo más delgado, Jim intentaba poner una sonrisa a estos duros momentos.

Y es que recordemos que hace más de un año y medio que el actor se enfrenta al que sin duda será, uno de los peores momentos de su vida. En septiembre de 2015, su expareja Cathriona decidió poner punto y final a su vida y el actor se vio acusado por la madre de la joven, Brigid Sweetman, y Mark Burton.

Ahora el juez ha aceptado las dos demandas interpuestas al actor, haciendo que Jim tenga que comparecer ante el juez por un supuesto "homicidio negligente". Este giro hace todavía más complicada al vida del actor. Y aunque reapareció de lo más sonriente ahora esto supondrá de nuevo, un duro golpe para él.