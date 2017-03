Joel Bosqued, de Blanca: "Ahora mismo me iría de vacaciones, pero sería un lujo poder trabajar con ella"

Aunque desde que empezaran su relación, Blanca Suárez y Joel Bosqued han querido mantener su relación lejos de los focos y las cámaras y no han querido hablar mucho de su amor, la realidad es que cada vez se les ve más felices juntos y no lo esconden tanto como antes.

Joel Bosqued acudió acompañar a su chica, la actriz Blanca Suárez, en la última película que la joven protagoniza junto a Mario Casas y dirigida por Álex de la Iglesia, El Bar.

Blanca lució impresionante y es que se ve que la joven sabe llevar cualquier prenda y se ve monísima con ella. Además, el cuerpo de la actriz es envidiable y tiene una figura perfecta y su novio Joel lo sabe.

CHANCE: No te hemos visto ahí delante de los focos.

JOEL BOSQUED: Si es que vengo de currar y estoy reventado.

CH: No podías faltar al estreno.

J.B: Casi falto, me ha faltado el canto de un duro.

CH: Por la cuenta que te trae...

J.B: He hecho lo que ha podido.

CH: ¿Te han convencido?

J.B: Convencido estaba pero estoy currando en Navalcarnero y el tráfico y la hora no acompañaban mucho.

CH: Las cosas que se hacen por amor.

J.B: De todo, si tú supieras.

CH: ¿Qué es lo peor que has hecho por amor?

J.B: Por amor no cuesta nada pero hay muchas cosas que cuando uno está solo no las hace, no solo, cuando no tienes pareja. Cuando tienes pareja pero estás solo pues haces cosas que a lo mejor no harías si hubiera otra persona.

CH: ¿Qué te parece El Bar, ahora da cosa entrar en uno a ver qué puede pasar?

J.B: Hoy en día nunca se sabe, por desgracia tal y como están las cosas nunca se sabe. Tuve la oportunidad de verla en Málaga y es Álex de la Iglesia en estado puro, en general la peli está muy bien y Álex está muy bien.

CH: ¿Sigues viendo a Blanca con los mismos ojos después de este papel?

J.B: Sí, la sigo viendo con los mismos ojos. Yo creo que Blanca es una actriz maravillosa y desde que empezó a currar la verdad es que todo lo que hace es muy bueno. Sí que es cierto que muchas veces en los rodajes tal y como son las prisas, los horarios y de más... Muchas veces tienes que salvar muchas cosas que con tiempo y de otra manera se podrían hacer mejor, lo difícil es hacer lo que hace esta gente en el caso de El Bar que con los rodajes que han tenido pues se han hecho cosas como esta.

CH: ¿Con ganas de trabajar juntos?

J.B: Ahora mismo me iría de vacaciones, pero sí, bueno yo creo que sería un lujo el poder trabajar con Blanca.

CH: ¿Te gusta cómo viste Blanca?

J.B: Me encanta.

CH: ¿Te gusta el cuerpo de Blanca?

J.B: A mí me flipa. Pero en general lo importante es gustarse a uno mismo, hoy en día con las redes sociales en las que todos podemos opinar yo creo que cada uno se tienen que sentir bien como uno mismo. Todo el mundo tenemos defectos y yo creo que esos defectos hay que aceptarlos y verse lo mejor posible.