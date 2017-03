John Mellecamp confiesa que Meg Ryan no quiere saber nada de él desde que rompieron

El ex novio de Meg Ryan, John Mellencamp acudió el pasado miércoles al espacio radiofónico DJ SiriusXM y se despachó de lo lindo con la actriz. El músico asegura que la que fuera su pareja durante tres años le "odia a muerte" y no quiere saber nada de él desde 2014, año en el que finalizó su romance. "Oh, las mujeres me odian. Me encantó Meg Ryan. Me odia a muerte", atestiguó el compositor de 65 años.

Cuando el presentador le preguntó los motivos de tanto enojo, la estrella del rock no se mostró esquivo y fue muy conciso: "Creo que es porque soy un niño. Me dan ataques, me quejo, me quejo. Estoy de mal humor. Cualquier cosa mala que un hombre pueda ser, ese soy yo". 'Little Bastard', uno de sus muchos apodos, confesó haber intentado hacer las paces con la protagonista de Tienes un email, no obstante añadió que la actriz de 55 años no quiere saber nada de él. "Y no puedo culparla", señaló. Sin embargo, no todas las mujeres de su vida han tomado distancia. Elaine Irwin, la que fuera su esposa durante 20 años, está muy presente en su vida. "Seguimos siendo buenos amigos. Aparte de Elaine, de todas las mujeres, (Meg) fue fantástica", palabras que demuestran que aquella relación sigue siendo una cuenta pendiente para el guitarrista.