Jorge Javier Vázquez habla de su culpa ante el fracaso de 'Gran Hermano Revolution'

Mañana jueves Gran Hermano Revolution llega a su fin, convertida en la edición con menos audiencia de la historia del reality por excelencia de Telecinco. Una disminución de los datos que muchos han achacado a Jorge Javier Vázquez, aunque lo cierto es que los protagonistas del programa son los concursantes. Pero antes de despedirse de esta edición y proclamar mañana el que será el ganador, Jorge Javier ha querido hacer un análisis y reflexionar de su parte de culpa.

"En cuanto a audiencia ha sido la peor edición de todas las que se han emitido. Creo que todavía es pronto para evaluar el porqué, pero estoy convencido de que mi labor como presentador también ha ayudado a que no cuajara" confiesa Jorge Javier en su blog de la revista Lecturas. "No sé cuánto porcentaje de responsabilidad me toca, pero sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los bajos datos" reflexiona.

Sin embargo, Jorge prefiere no indagar sobre la bajada de audiencia estrepitosa de esta edición y aprovecha su blog para antes de finalizar el programa agradecer su labor a todo el equipo. "He vivido de cerca la pasión y la entrega de un equipo que no se venía abajo pese a que los datos no acompañaban. En ningún momento dio la batalla por perdida" y confiesa: "Preparaban los programas con la misma ilusión que si estuviéramos arrasando" y es que para Jorge Javier "los seguidores del programa, fueran los que fuera, no se merecían que bajáramos la guardia".