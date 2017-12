Jorge Javier Vázquez: "Mucha gente dejó la televisión porque no se sintió bien tratada"

CHANCE

Jorge Javier Vázquez se ha convertido en taquillero por un día para encontrarse con todo su público en el Teatro Rialto. El presentador ha firmado las entradas que se han vendido durante este día para su nuevo espectáculo Grandes Éxitos.

Un evento único que coincide con su vuelta de vacaciones. El catalán ha querido tranquilizar a todos después de lo que se ha rumoreado acerca de su marcha temporal. Encantado con su tono moreno de piel, Jorge Javier nos ha explicado que tenía planificadas estas vacaciones desde el mes de agosto; un pequeño respiro antes de comenzar la Navidad.

CHANCE: ¿Vais a hacer las campanadas con Belén desde el plato?

Jorge Javier Vázquez: Nosotros estamos en el plató.

CH: ¿Pero en directo?

J.J.V: Sí, en directo.

CH: Se ha hablado mucho de las vacaciones que desapareciste.

J.J.V: Ayer le decía a un compañero vuestro: 'Es que ya no sé qué hacer, cuando salgo en la tele porque salgo mucho y si me voy un día...'. Son unas vacaciones que tenía planeadas desde agosto. Porque yo empiezo, ya te digo, me pego un tute, que he empezamos hoy a ensayar y hasta el 15 no paramos, entonces no me he tomado ni el puente entero, medio puente.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ: "ME GUSTARÍA PODER DECIR QUE HE ESTADO DEPRIMIDO EN MI CASA SIN SALIR, PERO ME HE IDO DE VACACIONES"

CH: ¿Ya te han empezado a buscar problemas con la Fábrica de la tele?

J.J.V: Ya ya, pero he estado en la playa, me gustaría poder decir que he estado deprimido en mi casa sin salir, pero me he ido de vacaciones, acabé Gran Hermano el jueves, cogí un avión el viernes y volví ayer por la mañana, tampoco han sido tantos días.

CH: ¿Quizás para superar esa crisis emocional?

J.J.V: No, ya te digo que tenía las vacaciones previstas desde agosto porque tenía el calendario perfectamente estructurado de cómo iba a ser mi mes, además yo me suelo coger de vacaciones, como todos los presentadores, del 21 al 8 de enero y este año me lo hago todo porque voy a estar presentando el Sálvame, el Deluxe y todo.

CH: Has publicado en Lecturas un texto que ha dado muchísimo que hablar, que hay presentadoras tiranas, esclavos... ¿Tú te has sentido así alguna vez en tu trayectoria?

J.J.V: No, yo creo que cogí los últimos rescoldos de una televisión en la que era complicado trabajar, te estoy hablando de hace 20 años cuando llegué, había redacciones de televisión que eran autenticas galeras, trabajando muchísimo con gente que no te trataba nada bien y mucha gente dejó la televisión porque no se sintió bien tratada y pensaba que la televisión era eso, pero afortunadamente esto ha cambiado y la gente ya aguanta cada vez menos cosas, pero hubo mucha gente que acabó muy decepcionada de este trabajo por el ambiente que se respiraba, yo recuerdo compañeros que trabajaban en aquellos programas de testimonios ¿os acordáis? Era como trabajar 15 o 16 horas diarias y mal pagados y les trataban fatal, es que esto se ha vivido y no me lo estoy inventando yo.

CH: Eres un personaje que aglutina las dos vertientes: o te odian o te quieren.

J.J.V: Pero eso es buenísimo, es lo mejor que te puede pasar en televisión, lo peor que te puede pasar en televisión es pasar desapercibido, lo bueno es provocar sentimientos, si no para qué. Vamos así entiendo yo la televisión.

CH: Quizás esas críticas son las que te hundieron un poco, ¿no?

J.J.V: No, la verdad es que no, yo ya lo he contado, este es un proceso que empezó hace un año y medio o dos años que yo lo relacionaba con una crisis de edad y que poco tenía que ver, que es lo que nos pasa a muchísimos tíos al llegar a los cuarenta te empiezas a notar como cansado, desilusionado... Tú no sabes la cantidad de gente que me ha escrito con los mismos síntomas que yo he contado, tanto hombres como mujeres, y que han podido poner voz a mucho de lo que ellos sentían y no lo sé, quizás es la menopausia masculina puede ser, porque siempre se habla de la femenina pero no de la masculina ¿no? También, también nos pasa.

CH: ¿Te has sentido muy arropado, desde que lo contaste, por tus compañeros?

J.J.V: Pues mira fíjate que sí, sobre todo por muchísima gente que me ha escrito y me ha reconfortado con mensajes como que también se ha sentido así y luego me ha hecho mucha gracia una enfermera que me escribió y me dijo: 'bueno, tú no sabes la cantidad de hombres que vienen a pincharse cada 2 semanas testosterona'. Era algo que yo desconocía, pero que hay mucha gente de mi edad y muchos hombres que piensan, sobre todo cuando llegan a llegan casi a los 50 que me faltan 3, que piensas que ese decaimiento es el normal de la edad y no lo es, somos todavía muy jóvenes y está sucediendo algo para que te sientas así.