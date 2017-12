Jorge Javier Vázquez: "Me siento feliz de poder hacer lo que me gusta: teatro"

Jorge Javier Vázquez vuelve a subirse a las tablas del teatro este próximo 2018. El presentador estrena el 15 de enero en el Teatro Rialto su nuevo musical, Grandes Éxitos. Una comedia donde comparte escena con Marta Ribera, Beatriz Ros y Alejandro Vera.

"Sucede tras uno de los ensayos de Grandes Éxitos que vuelvo a casa pensando ¿qué necesidad tengo yo de meterme en estos jaleos?. El coreógrafo habla de compases y a me parece que habla en esperanto. Me veo al lado de mis compañeros y me siento ridículo. Vuelvo a casa de bajón", comienza a explicar Jorge Javier.

Aún así el desanimo inicial no ha podido ni con él ni con su ilusión por volver a los escenarios: "Al día siguiente todavía me quedan unas pocas ganas de llorar pero se me pasan enseguida. Recapacito y me siento feliz de poder hacer lo que me gusta: teatro. Y llego a la conclusión de que no hay nada mejor para evolucionar que darte cuenta de que hay gente con más talento que tú".