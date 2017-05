Joyce DiDonato llevará al Liceu su recital sobre guerra y paz este domingo

EUROPA PRESS

La mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato llevará este domingo al Gran Teatre del Liceu de Barcelona su proyecto más personal: el concierto 'In War and Peace: harmony through music' --'En Guerra y Paz: armonía a través de la música'--.

Según ha informado el teatro lírico en un comunicado, se trata de un ambicioso espectáculo multidisciplinario nacido como respuesta a los actos terroristas en París (Francia).

Es un concierto en dos partes que explora la naturaleza del conflicto y la reconciliación a partir de una pregunta dirigida a todo el público: "¿En medio del caos, como se encuentra la paz?".