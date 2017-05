La mezzosoprano Joyce Di Donato presenta en el Teatro Real 'En Guerra y paz', inspirado tras los atentados de París

La mezzosoprano norteamericana Joyce DiDonato ofrecerá el próximo viernes 2 de junio a las 20.00 horas el concierto 'En guerra y paz, armonía a través de la música', cuya idea surgió tras los atentados de París en noviembre de 2015 y con el que, a través de la música barroca, reflexiona "sobre la desesperación y la esperanza".

El programa está vertebrado por dos conceptos antagónicos: la guerra y la paz. La primera parte, centrada íntegramente en la guerra, se abrirá con el aria 'Scenes of Horror, Scenes of Woe', del oratorio Jeptha, de Händel. A partir de ese momento, del compositor alemán se escucharán también arias de Rinaldo y Agripina, junto a otras de Andromaca, de Leonardo Leo y Dido and Aeneas, de Henry Purcell.