Juan Betancourt: "Rocío vive en su casa, yo en la mía, nos vemos de vez en cuando"

Juan Betancourt no quiso faltar a la fiesta que organizó la revista VOGUE en honor a Victoria Beckham. El modelo español acudió impaciente por conocer a la cantante y diseñadora que ha protagonista la portada del mes de febrero.

Muy reticente a hablar sobre Rocío Crusset, el top model parece quitarle importancia a su relación una vez más. Aunque Carlos Herrera ya haya presumido de yerno, Betancourt no quiere darle tanta importancia a su historia de amor con la modelo española.

J.B: No, todavía no. Conocí a Mel B, una de las Spice Girls.

J.B: Sí, son muy simpáticos los dos, tanto Mariló como Carlos son unas maravillosas personas, me han dado un trato muy bueno los dos.

J.B: Ah dijo eso, pues ella no se queda atrás la verdad.

J.B: No, para, nada. Rocío vive en su casa, yo en la mía, nos vemos de vez en cuando, como te veo a ti más o menos, no paramos, de verdad que no paramos de viajar y es complicado coordinar.