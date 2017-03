Juan Diego lleva a las tablas 'Una gata sobre un tejado de zinc caliente': "Estamos rodeados de tiranos en el poder"

Juan Diego lleva al Teatro Reina Victoria 'Una gata sobre un tejado de zinc', de Tennesee Williams, a partir del próximo viernes 17 de marzo, una obra que el intérprete considera muy vigente al hablar de las relaciones de poder en la sociedad. "Y nosotros estamos rodeados de tiranos", ha explicado en una entrevista con Europa Press el actor.

"Este texto habla de la sociedad occidental y las relaciones enfermizas que se dan en la sociedad, sobre todo en las que están basadas en el poder. Al frente de estas sociedades siguen habiendo auténticos tiranos y la obra hace hincapié en cómo se reparte el dinero, que es motivo de conflicto", ha apuntado.

El actor ha resaltado que la obra apunta tanto a la importancia del dinero como a la familia "fuente maravillosa de neurosis". "Todos estos problemas hacen una sociedad cada vez más enferma, más mercantilista y que va al 'aquí y ahora'. Hay un tipo de sociedad insolidaria de coge el dinero y corre que está destrozando a la gente", ha indicado.

Preguntado sobre si España está en esa situación, Juan Diego ha asegurado que "se está haciendo todo lo posible" para que los ciudadanos se marchen del país. "No quieren que los niños estudien, se está intentando crear una sociedad clasista, pero cada vez mas reducida, para poder seguir manteniendo el poder sobre el desconocimiento", ha lamentado.

En su caso, asegura que no tiene intención de "marcharse de España", sino de "seguir resistiendo". "Soy un resistente de toda la vida, he estado también en la clandestinidad y peleando. Mientras la gente goce la cultura, no hay que abandonar, porque si se entrega la cultura se entrega todo", ha indicado.

SIN LOCALISMOS AMERICANOS

'Una gata sobre un tejado de zinc caliente', que estará hasta el 14 de mayo en cartel, cuenta con la dirección y versión de Amelia Ochandiano, además de con Eloy Azorín, Begoña Maestre, José Luis Patiño y Marta Molina en el reparto --junto a Juan Diego--. El texto de Williams habla de la reunión de una familia en torno al patriarca, que tiene cáncer pero es el único que no sabe de su enfermedad.

Ochandiano ha optado por eliminar "todos los localismos americanos" --la obra original transcurría en el sur de Estados Unidos en los años 50-- para poder cerrar este "drama contemporáneo". "Lo que a mi me interesa es podría ocurrir igual en Estados Unidos que en una hacienda de Cádiz", ha aseverado, tras admitir que barajó ésa última opción con un terrateniente español.

Los temas que interesan a Ochandiano son "conflictos esenciales" de la sociedad actual: "el amor, el miedo a la muerte o a la verdad e, incluso, a enfrentarse a uno mismo". La dramaturga ha modificado ligeramente el título de la obra que había llegado a España, porque entiende que se ajusta más tanto literalmente como al espíritu del texto.

UNA GATA, NO LA GATA

"Quise dejar claro que no es el personaje de 'la' gata la protagonista, sino que es coral. Lo que el autor quiere decir es que los personajes están viviendo como una gata en un tejado de zinc, todos viviendo al borde. Hay esa sensación de estar al borde y de no aguantar más, es un sentimiento que recorre a varios de los personajes", ha explicado.

Juan Diego aceptó el papel dos días después de recibir el texto. El actor ha bromeado asegurando sentirse "satisfecho una vez se ha parido a este hijo de puta". "El personaje lo saco de dentro: el canalla, el ángel, el homosexual o el asesino, todos están dentro de notrosos, lo bueno y lo malo. Mi trabajo es sacarlo con el mayor mimo tal y como está concebido por el autor", ha concluido.