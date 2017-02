Juan Peña: "A los 18 años yo cantaba a escondidas en fiestas privadas porque mis padres no me dejaban"

Juan Peña, amigo de Alba Carrillo, no daba crédito al conocer las últimas declaraciones de la modelo en la entrevista que concedió el pasado viernes en Sálvame Deluxe. El cantante, que fue uno de los asistentes al 18 cumpleaños de los Gemeliers, se quedaba literalmente sin palabras al conocer las insinuaciones de Alba que apuntan a que su ex marido Feliciano López podría ser homosexual.

CHANCE: Buenas noches, Juan.

Juan Peña: Muy buenas noches.

CH: Con la de cantantes que hay aquí, ¿Cuántas veces se va a escuchar el cumpleaños feliz?

J.P: Muchas, los conozco desde que empezaron, son de la misma compañía que yo, andaluces... todo arte, estan en su momento.

CH. ¿Cómo te recuerdas tú a los 18 años?

J.P: Estudiando gestion administrativa y cantando a escondidas en fiestas privadas, que mis padres no me dejaban y en Jerez cante en la boda del hijo de Borja Domecq, donde estaba el Príncipe y salio en todas las revistas y se enteraron mis padres y me ficho Pepe Barroso.

CH: ¿Y por que no te dejaban?

J.P: Mis padres querían que estudiase, les prometí que iba a seguir estudiando, les daba mucho dinero, pero vieron que tenía un contrato con la compañía de discos, rodeado de gente buena y confiaron en mí y creo que nos les he defraudado.

CH: ¿Cómo esta el pequeño?

J.P: Está precioso, el dia 8 cumple año y medio, se ha quedado en casita con Sonia y hace muchas gracias, coge el capote e imita al abuelo, da muchas palmas, un niño con mucha vitalidad y muy feliz.

CH: ¿Y la boda?

J.P: Para nosotros estamos casados, estamos esperando a que el niño sea más mayor, va a salir mi quinto disco, me van a salir cosas en EEUU, luego en Dubai, Paris... una boda, lo se por amigos que se casan ahora, lo que conlleva es impensable.

CH: No hay porque estar casados.

J.P: El amor se demuestra día a día, ya llegara el momento, hay tiempo para todo y quiero que mi hijo participe.

CH: ¿Cómo ves a Alba? Ha hablado claro clarísimo.

J.P: Yo no he visto la entrevista, he visto algunos totales por Internet, estuvo conmigo hace dos semanas en Jerez y la quiero como amiga, no quiero que haga nada que se pueda arrepentir, yo le dije un consejo en la intimidad, le digo lo que yo no haría pero si ella cree que...

CH: Es que no puede remediarlo, es así.

J.P: Yo no la voy a juzgar ni criticar nunca jamás pero yo cuando tengo que decir algo, se lo digo a mis amigos en la intimidad y no es por nada, es que es una niña súper buena que vale muchísimo profesionalmente, estupenda y no quiero que nada le pase factura, hay que tener mucho cuidado.

CH: Ayer muchos titulares sobre Feliciano, su posible homosexualidad, ¿crees que se pueda arrepentir?

J.P: "(se rie) De eso no me he enterado, me he enterado de no se que de la cama.

CH: Fue lo mas llamativo.

J.P: (su cara es un poema, tierra tragame) No sé que decir, cuando ella me necesite que venga a casa y hablamos pero me he quedado sin palabras.

CH: Que se enamore.

J.P: Que este tranquilita ahora, que trabaje mucho, tiene una carrera profesional, me encanta como desfila, que luche, que ella vale para eso, es la numero uno"

CH: Os vereis en la boda de Fonsi.

J.P: Yo a Fonsi le adoro.

CH: Hay empresas que no contratan a Alba por la polémica.

J.P: Hace dos semanas ha estado en la pasarela de Jerez y ella ha estado, no creo... Es que no sé, yo le deseo lo mejor del mundo, que trabaje mucho y que las marcas la contraten, que haya paz, que cuando haya un problema los amigos nos llamemos entre los amigos y nos lo contemos y no lo hagamos publicamente porque quien no la conoce puede malinterpretar lo que ha dicho como eso que me has comentado, lo habreis sacado de contexto.